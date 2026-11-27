Các khách mời trải nghiệm cách chế biến, thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Chương trình “Tinh hoa ẩm thực Việt Nam” giới thiệu tới bạn bè Lào và đại diện cộng đồng nem và phở, hai món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung, các món phở và nem do chính các cán bộ và phu nhân cán bộ Tổng Lãnh sự quán chế biến có thể được coi là “món ăn của tình hữu nghị”, bởi nguyên liệu làm nên các món ăn chính là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu của hai nước Lào và Việt Nam.

Tại chương trình, các khách mời đã cùng tìm hiểu, trải nghiệm cách chế biến hai món nem và phở; cùng cảm nhận sự tinh tế, phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa, góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam; tăng cường gắn kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam và chính quyền sở tại.

Chương trình nghệ thuật khép lại với điệu múa Lăm Vông truyền thống của nhân dân Lào anh em và bài hát “Nối vòng tay lớn”. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Với Chương trình nghệ thuật “Việt-Lào chung một dòng yêu thương”, các khách mời, khán giả hai nước được thưởng thức các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người hai đất nước anh em Việt Nam-Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chương trình biểu diễn khép lại với điệu múa Lăm Vông truyền thống của nhân dân Lào anh em và bài hát “Nối vòng tay lớn”, tạo không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Thông qua chương trình, khán giả cảm nhận sâu sắc thông điệp về tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa hai nước Việt Nam-Lào cũng như mối quan hệ hiếm có giữa hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái.