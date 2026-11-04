Hoạt động kinh doanh tại Eurozone tăng chậm nhất trong 4 tháng

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh tại Pháp quay trở lại trạng thái suy giảm sau khi phục hồi nhẹ trong tháng 9, giữa lúc nước này tiếp tục đối mặt với bất ổn chính trị, xã hội và sức ép tài chính.

Theo kết quả khảo sát cuối cùng do S&P Global công bố ngày 4/11, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone giảm từ 53,1 điểm trong tháng 9 xuống còn 51,7 điểm trong tháng 10, thấp hơn mức ước tính sơ bộ 51,9 điểm công bố trước đó. Mặc dù vẫn duy trì trên ngưỡng 50 điểm, phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục mở rộng, chỉ số này cho thấy đà tăng trưởng của khu vực đang suy yếu.

Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu thị trường giảm tốc, trong khi chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt do giá năng lượng tăng. Số đơn đặt hàng mới chỉ tăng nhẹ, gần như đình trệ sau ba tháng tăng trưởng tương đối tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ đều tăng chậm lại, trong khi số lượng việc làm giảm nhẹ. Niềm tin kinh doanh cũng suy yếu tháng thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.

Riêng lĩnh vực dịch vụ, chỉ số PMI của Eurozone giảm từ 53 điểm trong tháng 9 xuống 51,4 điểm trong tháng 10, mức thấp nhất trong 4 tháng. Áp lực chi phí đầu vào trên toàn khu vực tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, buộc nhiều doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá bán, trong khi người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng của S&P Global Market Intelligence, nhận định kết quả khảo sát tháng 10 cho thấy kinh tế Eurozone vẫn duy trì đà tăng trưởng, với tốc độ ước tính khoảng 0,3% theo quý vào đầu quý IV. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ lạm phát và sự suy yếu của nhu cầu.

Đáng chú ý, Pháp là nền kinh tế có kết quả yếu nhất trong số các nước được khảo sát. Chỉ số PMI tổng hợp của nước này giảm mạnh từ 51,1 điểm trong tháng 9 xuống 46,6 điểm trong tháng 10, thấp hơn đáng kể so với mức sơ bộ 48,4 điểm, đánh dấu mức suy giảm hoạt động kinh doanh nhanh nhất kể từ tháng 5. Riêng lĩnh vực dịch vụ, chỉ số PMI giảm từ 51,2 xuống 46,2 điểm, phản ánh sự sụt giảm đáng kể của nhu cầu trong nước.

Theo ông Joe Hayes, chuyên gia kinh tế của S&P Global Market Intelligence, các cuộc đình công, biểu tình và tình trạng bất ổn xã hội tại Pháp đã góp phần làm suy yếu hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp cho biết khách hàng trì hoãn các quyết định đầu tư và chi tiêu trong bối cảnh triển vọng kinh tế thiếu chắc chắn, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ gia tăng tiếp tục gây sức ép đối với môi trường kinh doanh.

Diễn biến trên đặt ra thách thức đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khi cơ quan này phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, song sức ép giá cả kéo dài khiến nhiều chuyên gia dự báo ngân hàng này có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra về bước điều chỉnh tiếp theo.