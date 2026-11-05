Hoạt động kinh doanh Eurozone tăng chậm nhất 4 tháng

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo khảo sát cuối cùng do S&P Global công bố ngày 4-11, chỉ số PMI tổng hợp Eurozone giảm từ 53,1 điểm trong tháng 9 xuống 51,7 điểm trong tháng 10, thấp hơn mức ước tính sơ bộ 51,9 điểm. Dù vẫn trên ngưỡng 50 điểm, chỉ số cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng nhưng đà tăng đang yếu đi.

Đáng chú ý, số đơn đặt hàng mới gần như đình trệ, việc làm giảm nhẹ và niềm tin kinh doanh xuống thấp nhất 5 tháng. Chi phí đầu vào tăng, đặc biệt do giá năng lượng, khiến doanh nghiệp chịu thêm sức ép.

Pháp ghi nhận diễn biến đáng lo ngại nhất khi PMI tổng hợp giảm từ 51,1 xuống 46,6 điểm, đánh dấu mức suy giảm mạnh nhất kể từ tháng 5. Bất ổn chính trị, đình công và biểu tình khiến doanh nghiệp, người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu và đầu tư.

Diễn biến này đặt ECB trước bài toán khó khi vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa hạn chế nguy cơ tăng trưởng suy yếu.