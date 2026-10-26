Hoạt động khuyến công khu vực phía Nam: Nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn

Khu vực phía Nam có nhiều lợi thế về nguyên liệu, lao động, thị trường và không gian phát triển, môi trường đầu tư năng động, tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng cùng các ngành nghề nông thôn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục mở ra cơ hội kết nối vùng nguyên liệu với vùng sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động khuyến công các địa phương đã hỗ trợ 63 cơ sở công nghiệp nông thôn trong chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến và xử lý ô nhiễm môi trường. Các hoạt động xúc tiến thương mại, bình chọn và giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tiếp tục được các địa phương trong khu vực duy trì hiệu quả với hơn 50 sản phẩm.

Xác định công tác xúc tiến thương mại là một trụ cột quan trọng của chương trình khuyến công, theo đồng chí Huỳnh Đăng Khoa, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, thông qua hoạt động này, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp cận các hệ thống phân phối lớn và nâng cao hình ảnh, thương hiệu sản phẩm của tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh xác định tiếp tục phát huy vai trò của khuyến công gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và hỗ trợ khoảng 60-65 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh khảo sát triển khai đề án khuyến công địa phương năm 2026 tại cơ sở công nghiệp nông thôn. Ảnh: MINH TÂM

Đồng Nai cũng là địa phương có số lượng lớn cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động trong các lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng... Hiệu quả từ hoạt động khuyến công góp phần giúp nhiều cơ sở đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đồng chí Trần Minh Đạt, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thông tin rằng: Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ xây dựng 5 mô hình điểm sản xuất và tiêu dùng bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; đồng thời hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất cho 48 cơ sở công nghiệp nông thôn.

TP Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu mối kết nối công nghệ, tài chính, thương mại và dịch vụ của khu vực phía Nam, tạo điều kiện để các địa phương mở rộng hợp tác, phát triển chế biến sâu và nâng cao giá trị sản phẩm. Thông qua các hoạt động kết nối của thành phố, nhiều cơ sở sản xuất địa phương phía Nam có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối với đối tác và tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa kênh phân phối.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố là trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo, đồng thời giữ vai trò kết nối quan trọng giữa các vùng sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế. Do đó, hoạt động khuyến công các địa phương phía Nam cần được triển khai theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Việc hỗ trợ không dừng ở đầu tư máy móc, thiết bị hay tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại riêng lẻ, mà cần gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khả năng kết nối thị trường.

Theo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía Nam, trong bối cảnh phát triển mới, việc thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động khuyến công là rất quan trọng. 8 tỉnh, thành phố cần tiếp tục chủ động khảo sát ngành hàng, nhóm cơ sở và chuỗi sản phẩm có tiềm năng để xây dựng những đề án mang tính liên kết, có khả năng lan tỏa. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn về công nghệ, quản trị sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thị trường. Đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bên cạnh công nhận danh hiệu, các địa phương cần đồng hành cùng cơ sở sản xuất trong nâng cấp công nghệ, bao bì, thương hiệu và kết nối tiêu thụ.

Trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI-năm 2026.

Đồng chí Huỳnh Trung Hải, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công TP Hồ Chí Minh đề xuất cùng với liên kết vùng, các địa phương cần chuẩn hóa, từng bước kết nối cơ sở dữ liệu về công nghiệp nông thôn trên phạm vi vùng. Dữ liệu cần bao gồm thông tin về cơ sở sản xuất, sản phẩm, năng lực công nghệ và nhu cầu thị trường, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài ra, khu vực công nghiệp nông thôn cần được hỗ trợ để đổi mới công nghệ, thích ứng với yêu cầu mới của thị trường nhằm đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Tại hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI-năm 2026 mới đây, đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: Hiệu quả khuyến công không chỉ đánh giá qua số lượng đề án hay tỷ lệ giải ngân, mà cần thể hiện bằng năng lực sản xuất, giá trị gia tăng, thị trường, đơn hàng và nguồn lực xã hội được tạo ra sau hỗ trợ. Đối với khu vực phía Nam, cần ưu tiên các đề án gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu, bảo quản, đóng gói, logistics và thị trường tiêu thụ; hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

“Yêu cầu đặt ra hiện nay trong hoạt động khuyến công là chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ từng cơ sở sản xuất sang tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, phát huy lợi thế và tính tương hỗ giữa các địa phương, từng bước hình thành và phát triển các chuỗi giá trị liên vùng là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động khuyến công trong giai đoạn mới”, đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm cho biết.