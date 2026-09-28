Hoạt động hướng đến kỷ niệm 150 năm ngày sinh chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Đông đảo các bạn trẻ tham gia chương trình.

Tại Thư viện Đà Nẵng (Cơ sở 2 - Số 283 - Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Thư viện TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề 150 năm ngày sinh chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng – Một nhân cách lớn của dân tộc”. Đông đảo bạn đọc, sinh viên và học sinh đã tham dự. Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày tài nguyên thông tin kết hợp mô hình sách nghệ thuật, giới thiệu các ấn phẩm, tư liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cùng với đó là hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề về cụ Huỳnh Thúc Kháng giúp bạn đọc có thêm những góc nhìn về cuộc đời, nhân cách và sự nghiệp của một nhà yêu nước tiêu biểu. Các hoạt động đố vui tìm hiểu lịch sử, trò chơi gắn với sách, phim tư liệu và trải nghiệm các tiện ích thư viện cũng góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh và bạn đọc. Qua đó, Thư viện Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng với tri thức, khơi dậy tinh thần tự học và lan tỏa văn hóa đọc. Đây là một trong nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2026) giúp các bạn trẻ tiếp cận các tư liệu, sách báo, hình ảnh, tài liệu có giá trị về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử dân tộc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử, truyền thống cách mạng và các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước; đồng thời khuyến khích bạn đọc hình thành thói quen đọc sách, chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của thư viện phục vụ học tập, nghiên cứu và phát triển tri thức. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo môi trường học tập suốt đời, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; quảng bá hình ảnh, vai trò của thư viện là trung tâm thông tin, văn hóa và học tập cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách đến với TP Đà Nẵng.