Hoạt động giáo dục trải nghiệm và triển lãm ảnh 'Sắc màu văn hóa dân tộc Dao tỉnh Sơn La' năm 2026

Chương trình hoạt động giáo dục trải nghiệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao tỉnh Sơn La” năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Tây Bắc; các nghệ nhân dân tộc Dao cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và du khách.

Các đại biểu dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và du khách được tham quan triển lãm ảnh với những tư liệu, hình ảnh đặc sắc về đời sống văn hóa của hai ngành Dao Đỏ và Dao Tiền tại Sơn La. Nội dung triển lãm được thể hiện qua 4 chủ đề: Đời sống sinh hoạt, trang phục và nhạc cụ; tín ngưỡng và nghi lễ; nghề thủ công truyền thống; hoạt động giao lưu, bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao tỉnh Sơn La”.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn, trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao với sự hướng dẫn của trực tiếp các nghệ nhân. Người tham gia được thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian như trích đoạn Lễ Lập tịnh, múa Cầu mùa, múa chuông truyền thống và hát Páo dung giao duyên. Đồng thời, trực tiếp tìm hiểu, thực hành các nghề thủ công truyền thống như thêu hoa văn, in sáp ong trên vải, dệt thắt lưng; khám phá quy trình chế biến và thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của đồng bào Dao như rượu hoẵng (Tíu bầu), thịt lợn muối chua (Ò sui), xôi sắn và bánh giao duyên.

Du khách quốc tế giao lưu, tìm hiểu nghệ thuật thêu hoa văn trong trang phục truyền thống dân tộc Dao.

Thông qua hoạt động triển lãm và trải nghiệm thực tế, chương trình góp phần giúp học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ và du khách hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Qua đó, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Sơn La.

Nghệ nhân dân tộc Dao giới thiệu cách chế biến xôi sắn truyền thống.

Du khách tham quan triển lãm ảnh.

Du khách trải nghiệm kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải.