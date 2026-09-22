Hội nghị sẽ diễn ra 2 ngày từ 22-23/9, có sự tham gia của hơn 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đại biểu Quốc hội ở địa phương và hơn 90 đại biểu là công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của 31 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh TTXVN.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, hoạt động giám sát và chất vấn là "thước đo" hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước.

Để thực hiện hiệu quả quyền giám sát và chất vấn, đại biểu Quốc hội không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết hay kinh nghiệm thực tiễn đơn thuần mà còn cần được trang bị hệ thống phương pháp luận khoa học, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, khả năng phân tích chính sách, bản lĩnh truy vấn và phản biện sắc bén. Các đại biểu cũng cần tăng cường kỹ năng số trong hoạt động giám sát nhằm giúp đại biểu và cơ quan dân cử nói chung thực hiện giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng và theo thời gian thực. Hội nghị chú trọng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn và gắn nội dung bồi dưỡng với thực tiễn.

Các đại biểu Quốc hội cần phát huy cao độ tinh thần "trách nhiệm đến cùng" đối với cử tri, xem không gian hội nghị là một "nghị trường thu nhỏ" để rèn luyện bản lĩnh, tích cực trao đổi, mạnh dạn đặt câu hỏi, đưa ra tranh luận và chia sẻ những trăn trở từ thực tiễn địa phương. Các báo cáo viên phát huy nhiệt huyết, truyền được "lửa" nghị trường cho các đại biểu; mang đến những bài học kinh nghiệm sinh động, sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ nét và tự tin thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh TTXVN.

Hội nghị tập trung trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm và một báo cáo thực tế. Qua đó, các đại biểu được trang bị kiến thức tổng quan và cập nhật định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI ngay từ đầu nhiệm kỳ; nâng cao kỹ năng xử lý thông tin và ứng dụng công nghệ hiện đại; rèn luyện kỹ năng chất vấn chuyên nghiệp và tăng cường tính thực tiễn thông qua khảo sát địa phương.

Ông Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI cho hay, đối với đại biểu Quốc hội, việc nắm chắc pháp luật về giám sát mới là điều kiện đầu tiên. Chất lượng thực hiện quyền giám sát còn phụ thuộc vào khả năng lựa chọn đúng vấn đề, sử dụng đúng công cụ, khai thác và kiểm chứng thông tin, phân tích đúng nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và theo dõi kết quả sau giám sát. Đó cũng là những yêu cầu cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu “nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả”.

Hội nghị dành thời lượng trao đổi nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thu thập dữ liệu và phân tích thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm khai thác công nghệ, đồng thời lưu ý yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước.