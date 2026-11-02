Hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố duy trì đà tăng trưởng
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, trong tháng 10/2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, mặc dù có sự điều chỉnh so với tháng trước do yếu tố mùa vụ.
Tháng 10/2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố ước đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 0,4% so với tháng trước nhưng tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.708 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước nhưng tăng đến 23,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 58.365 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 22,0%; dịch vụ ăn uống đạt 39.986 tỷ đồng, tăng 27,5%.
Tháng 10/2026, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.472,2 nghìn lượt, giảm 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 732,3 nghìn lượt, tăng 10,7% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ; khách trong nước đạt 739,9 nghìn lượt, giảm 9,1% so với tháng trước nhưng tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 17.085,9 nghìn lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 8.303,8 nghìn lượt, tăng 24,1%; khách trong nước đạt 8.782,1 nghìn lượt, tăng 24,9%...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-thanh-pho-duy-tri-da-tang-truong-3357147.html