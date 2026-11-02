Hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố duy trì đà tăng trưởng

Tháng 10/2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố ước đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 0,4% so với tháng trước nhưng tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.708 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước nhưng tăng đến 23,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 58.365 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 22,0%; dịch vụ ăn uống đạt 39.986 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Tháng 10/2026, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.472,2 nghìn lượt, giảm 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 732,3 nghìn lượt, tăng 10,7% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ; khách trong nước đạt 739,9 nghìn lượt, giảm 9,1% so với tháng trước nhưng tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 17.085,9 nghìn lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 8.303,8 nghìn lượt, tăng 24,1%; khách trong nước đạt 8.782,1 nghìn lượt, tăng 24,9%...