Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Hội nghị là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, hợp tác nhân đạo giai đoạn 2021 - 2026; tri ân sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế; đồng thời trao đổi định hướng, thúc đẩy các chương trình hợp tác, huy động nguồn lực và kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2031. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026),

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập đỏ quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức, cá nhân, đối tác truyền thống và đối tác tiềm năng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

80 năm kết nối, lan tỏa những giá trị nhân đạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng khẳng định vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Trong hành trình đó, công tác đối ngoại và hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế luôn là một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng mạng lưới nhân đạo, huy động nguồn lực, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nâng cao năng lực hoạt động của Hội.

Giai đoạn 2020 - 2026 ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, Hội đã kết nối Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức nhân đạo, chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài; tiếp nhận hơn 471,15 tỷ đồng thông qua 73 dự án, khoản viện trợ.

“Nguồn lực kịp thời này đã được triển khai tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho cộng đồng dễ bị tổn thương. Không chỉ tiếp nhận hiệu quả nguồn lực quốc tế, Hội còn chủ động phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu”, bà Thảo thông tin.

Từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã triển khai 8 đợt hỗ trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ đạt hơn 816,4 tỷ đồng, kịp thời sẻ chia với nhân dân 6 quốc gia và khu vực gồm: Cuba, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Mỹ, Vanuatu và Myanmar.

Các chương trình hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thảm họa; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ sinh kế; trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực tổ chức Hội và phát triển các mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng.

Những kết quả trên không chỉ thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân đạo mà còn khẳng định sức mạnh của sự kết nối, hợp tác và chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác quốc tế và cộng đồng trong thực hiện các mục tiêu nhân đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi qua các tham luận về chủ đề “80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Giá trị lịch sử, sứ mệnh nhân đạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” và “Định hình tương lai nhân đạo: Các xu hướng, mô hình điển hình và tăng cường hợp tác quốc tế trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ”.

Tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam” trong khuôn khổ Hội nghị. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là Tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ và tổ chức quốc tế. Thông qua tọa đàm, các đại biểu sẽ trao đổi về những cơ hội, mô hình và giải pháp tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đơn vị công nghệ và truyền thông trong hoạt động nhân đạo; thúc đẩy đổi mới phương thức vận động, kết nối và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân đạo rộng mở, hiệu quả và bền vững.

Hội nghị cũng là Diễn đàn để các bên chia sẻ tầm nhìn, đề xuất các sáng kiến, định hướng hợp tác thiết thực, tăng cường sự gắn kết giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với các đối tác, qua đó tạo nền tảng cho những chương trình hợp tác có chiều sâu, lâu dài và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thúc đẩy các cam kết hợp tác, chung tay vì cộng đồng

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết hợp tác với các đối tác, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện; giáo dục, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm yếu thế; huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng an toàn, bền vững.

Các nội dung hợp tác trọng tâm gồm: Phối hợp triển khai các hoạt động nhân đạo, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; (ii) Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, giáo dục, bảo vệ trẻ em và chăm lo các đối tượng yếu thế.

Huy động, kết nối nguồn lực tài chính, hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, chuyên môn và mạng lưới của các đối tác phục vụ công tác nhân đạo; Phối hợp truyền thông, lan tỏa các giá trị nhân ái, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và sự tham gia của cộng đồng; Nghiên cứu, thúc đẩy các sáng kiến về chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng an toàn, bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết hợp tác với các đối tác, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng...(Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Đối với từng đối tác, nội dung, phạm vi, trách nhiệm phối hợp, phương thức triển khai và cơ chế tổ chức thực hiện sẽ được xác định cụ thể trong văn kiện hợp tác tương ứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thế mạnh, nhu cầu và khả năng đóng góp của mỗi bên.

Việc ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác tại Hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác, tạo cơ sở thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, có chiều sâu và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Hội nghị đối ngoại nhân đạo “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái” không chỉ là dịp tri ân những đóng góp, đồng hành của các đối tác trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mà còn mở ra không gian đối thoại, kết nối và thúc đẩy những quan hệ hợp tác mới.

Với tinh thần nhân đạo, đoàn kết, hợp tác và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn tiếp tục kết nối ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đối tác và cá nhân cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam rộng khắp, hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; để mỗi sự chung tay đều trở thành nguồn lực, mỗi kết nối đều góp phần lan tỏa yêu thương và không ai bị bỏ lại phía sau.