Hoạt động dân vận thiết thực của Quân khu 7 ở Sông Ray

Thủ trưởng Quân khu 7 tặng quà cho người dân xã Sông Ray.

Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã mang đến những công trình nghĩa tình, những căn nhà quân - dân ấm áp và đưa kiến thức pháp luật ý nghĩa, thiết thực đến với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Sông Ray.

Những công trình nặng nghĩa tình quân - dân

Đợt công tác dân vận lần này của Quân khu 7 được tổ chức 2 ngày tại xã Sông Ray và Sư đoàn 302 để lại dấu ấn đậm nét bằng những công trình dân sinh thắm tình quân - dân. Điểm nhấn là công trình thể dục thể thao ngoài trời hoàn chỉnh cùng Điểm sinh hoạt cộng đồng xã Sông Ray được nâng cấp khang trang, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Già làng Đào Văn Đức (dân tộc Chơ-ro, ở xã Sông Ray) chia sẻ: “Tôi sống ở đất Sông Ray này mấy mươi năm rồi, chứng kiến nhiều đổi thay, nhưng hôm nay vui cái bụng lắm! Bộ đội về không chỉ hướng dẫn bà con kiến thức pháp luật để không làm điều sai, mà còn làm cho làng sân tập thể thao, nhà cộng đồng đẹp đẽ. Con em dân tộc Chơ-ro từ nay có chỗ vui chơi, người già có nơi tập thể dục. Bộ đội Cụ Hồ tốt lắm, luôn lo cho dân làng thôi. Tôi sẽ bảo bà con chấp hành tốt pháp luật, mãi tin theo Đảng, Nhà nước”.

Cùng với các hoạt động thiết thực trong những ngày cao điểm làm dân vận hướng về cơ sở, Quân khu 7 còn trao tặng 70 suất quà (1 triệu đồng/suất); tổ chức khám bệnh, tư vấn miễn phí, cấp phát thuốc và tặng quà cho 200 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số và người có công tại xã Sông Ray...

Dịp này, Sư đoàn 302 khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa quân - dân tặng gia đình ông Nguyễn Sông Toàn (ở ấp 3, xã Sông Ray). Vợ ông Toàn là bà Cao Thị Mai bộc bạch: “Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gia đình tôi sẽ có căn nhà kiên cố để ở mà không phải lo lắng bị dột khi mùa mưa tới. Cảm ơn các chú Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chia sẻ: “Mỗi chuyến đi dân vận của LLVT Quân khu 7 là một lần được tìm về với cội nguồn sức mạnh của quân đội - đó là nhân dân. Đối với địa bàn xã Sông Ray, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, công tác dân vận không dừng lại ở những lời thăm hỏi, mà phải bằng hành động cụ thể. Trao tặng công trình thể thao, nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng là tình cảm, là trách nhiệm của CBCS Quân khu 7 với mong muốn giúp bà con có không gian rèn luyện sức khỏe, thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động triển lãm ảnh đẹp về các Anh hùng LLVT nhân dân, về truyền thống của LLVT Quân khu 7, Sư đoàn 302 đã thu hút hàng trăm lượt CBCS và nhân dân đến tham quan. Những bức ảnh lịch sử tái hiện chặng đường gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của quân và dân miền Đông Nam Bộ đã chạm vào cảm xúc của thế hệ trẻ.

Đại úy Võ Tấn Bình, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 cho biết: Các hoạt động tuyên truyền pháp luật kết hợp triển lãm ảnh truyền thống tại Sư đoàn 302 và xã Sông Ray có giá trị thực tiễn sâu sắc đối với đơn vị. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn giúp CBCS nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật mà còn là cơ hội để mỗi người lính trẻ trực tiếp cảm nhận tình cảm ấm áp của nhân dân cũng như xác định rõ trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực vươn lên xứng đáng danh xưng Quân đội nhân dân - Bộ đội Cụ Hồ...

Đưa kiến thức pháp luật đến gần dân

Dù các buổi tối, mưa lớn kéo dài nhưng vẫn không ngăn bước chân của hàng ngàn chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 302 và người dân trên địa bàn xã Sông Ray về các điểm sinh hoạt để nghe tuyên truyền pháp luật.

Điểm đặc biệt trong buổi tuyên truyền là các kiến thức pháp luật được cụ thể hóa bằng những tiểu phẩm sân khấu gần gũi và phiên tòa giả định được chuẩn bị công phu. Tình huống pháp lý được dựng lại từ chính những vụ việc thực tế thường xảy ra ở địa bàn cơ sở như: việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ... nên rất sinh động và hấp dẫn.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 chia sẻ: “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCS và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của LLVT Quân khu 7. “Để pháp luật thực sự thấm sâu, đi vào đời sống của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi xác định phải đổi mới mạnh mẽ về hình thức. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa và phiên tòa giả định không chỉ làm mềm hóa các quy định pháp lý vốn khô cứng, mà còn giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, tự giác chấp hành. Đây chính là cầu nối bền chặt giữa ý Đảng, lòng dân, pháp luật và kỷ cương quân đội” - Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định.

Chiến sĩ trẻ Bùi Gia Huy, Sư đoàn 302 bộc bạch: Cách tuyên truyền pháp luật của Quân khu 7 đến với nhân dân và chiến sĩ trẻ Sư đoàn 302 thật gần gũi, ý nghĩa. Qua đó giúp CBCS nhận thức tốt hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đợt dân vận của Quân khu 7 tại xã Sông Ray khép lại trong những nụ cười và sự chia tay bịn rịn. Những kiến thức pháp luật thiết thực kết hợp cùng những công trình nghĩa tình đã nối liền khoảng cách giữa LLVT và người dân ở cơ sở. Hình ảnh người lính Quân khu 7 vừa giỏi trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa nhiệt tình trong công tác dân vận đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng dân, tiếp tục tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.