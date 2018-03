Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Santiago De Cuba

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 30/3 (giờ địa phương), sau khi đến thăm tỉnh Santiago De Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng 7; đến viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí và mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Dân tộc José Martí. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, cùng một số quan chức của Đảng, Nhà nước Cuba.

Bảo tàng - trại lính Môn-ca-đa nằm tại thành phố Santiago De Cuba, trước đây là một doanh trại quân sự, ngày nay là Bảo tàng và Trường học mang tên “26 Tháng Bảy”. Bảo tàng - trại lính Môn-ca-đa gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26/7/1953, khi 135 chiến sỹ du kích chống độc tài Batista, dưới sự lãnh đạo của Fidel, Raul và Aben Santamaria, chia làm 3 nhóm tấn công vào pháo đài quân sự này, đánh dấu bước khởi đầu của cuộc đấu tranh chống độc tài Batista. Hiện Bảo tàng đang lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật gắn với sự kiện 26/7. Đáng chú ý, trong những bức ảnh được trưng bày tại đây có bức ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm Cuba năm 1974, thể hiện tình cảm đoàn kết hữu nghị gắn bó từ lâu giữa hai nước.

Ghi lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Tôi rất xúc động được đến thăm Bảo tàng Môn-ca-đa - Trại lính Môn-ca-đa, địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử anh hùng của dân tộc Cuba. Cuộc tấn công Trại lính Môn-ca-đa vào rạng sáng 26/7/1953 do Tổng Tư lệnh Fidel Castro lãnh đạo được ghi vào lịch sử Cuba như những chiến công chói lọi, bản thiên anh hùng ca bất diệt về tinh thần quật khởi và ý chí giành độc lập tự do của nhân dân Cuba anh em; đặt nền móng cho thắng lợi lịch sử của Cách mạng Cuba ngày 1/1/1959 cũng như trong hơn nửa thế kỷ qua. Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Môn-ca-đa (26/7/1953-26/7/2018) chúng ta có thể khẳng định rằng Cương lĩnh Môn-ca-đa đã đi vào cuộc sống, lý tưởng độc lập, tự do của Mác-ti, của Fidel sẽ mãi mãi trường tồn trong lịch sử Cuba và Mỹ Latinh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa, viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí và mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro tại Công viên nghĩa trang Santa Ifigenia, nơi yên nghỉ của các anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cuba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Raul Castro Ruz cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa trước lăng mộ José Martí, thành kính tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc Cuba, biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước, người đã cống hiến trọn đời để đấu tranh vì độc lập tự do cho các dân tộc châu Mỹ.

Viếng mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Raul Castro Ruz cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nghiêng mình tưởng nhớ một lãnh tụ kiệt xuất, người sáng lập cách mạng Cuba, nhà lãnh đạo lỗi lạc, kiên cường của các dân tộc Mỹ Latinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội, người đồng chí, anh em vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao thăm Bảo tàng lịch sử “26 Tháng 7”. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tối 30/3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Santiago De Cuba, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba.

TTXVN/Báo Tin tức