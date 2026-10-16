Hoạt động của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại Liên bang Nga

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, đối với Việt Nam, VILAR không chỉ là viện nghiên cứu khoa học uy tín hàng đầu Liên bang Nga trong lĩnh vực dược liệu và tinh dầu mà còn là đơn vị đã giúp đỡ, hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng và có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam: Giữ gìn lâu dài và bảo đảm an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hợp tác gắn bó đó đã được duy trì qua nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam, Liên Xô và Nga. Đây không chỉ là sự hợp tác về khoa học, chuyên môn, mà còn là tình cảm, trách nhiệm, sự thủy chung và tâm huyết mà các thế hệ chuyên gia Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thăm Viện VILAR.

Hợp tác giữa Viện VILAR và Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong những biểu tượng hợp tác ý nghĩa sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga hiện nay. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Ông Dmitry Nikolaevich Baleev, Phó viện trưởng Viện VILAR đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai bên thời gian qua, đặc biệt là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định, thời gian tới, Viện VILAR sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để hợp tác gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc.

* Trong chương trình làm việc tại Liên bang Nga, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã đến thăm Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Xúc động thăm lại học viện sau 10 năm kể từ ngày tốt nghiệp khóa đào tạo tại học viện năm 2016, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn mà học viện đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế cơ sở đào tạo quân sự uy tín hàng đầu của Liên bang Nga, cái nôi đào tạo nhiều thế hệ sĩ quan, tướng lĩnh ưu tú không chỉ của các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga mà còn của nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thăm Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam đặc biệt coi trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy chiến lược và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường an ninh quốc tế. Theo đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn đánh giá cao chất lượng, uy tín của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đặc biệt là Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao việc Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga vừa qua đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục quân sự và hoạt động nghiên cứu khoa học; đề nghị hai học viện phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác.

Thượng tướng Vladimir Borisovich Zarudnitsky, Giám đốc Học viện Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho biết, đối với học viện, chuyến thăm này không chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà còn là sự trở về của một học viên có thành tích tốt trong quá trình học tập, rèn luyện tại đây; khẳng định coi trọng hợp tác đào tạo với Việt Nam, tự hào về những bước phát triển của học viên Việt Nam khi học tập tại học viện; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả; cho biết học viện sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các học viện Việt Nam học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng xúc động tri ân các thầy cô giáo đã từng giảng dạy đồng chí tại học viện; gặp gỡ, động viên các học viên Việt Nam đang học tập tại học viện.

*Trong chương trình làm việc tại Liên bang Nga, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945); thăm tổ hợp bảo tàng "Con đường ký ức" và thăm một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga.