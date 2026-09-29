Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/9

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Đề án thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, sáng 28/9. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, những cơ chế, chính sách đã được pháp luật quy định hoặc dự tính được quy định trong các luật, nghị định sắp ban hành thì không tiếp tục đề xuất cơ chế riêng. Các địa phương cần chủ động làm việc với Bộ Tư pháp và các bộ quản lý chuyên ngành để rà soát, áp dụng đầy đủ các quy định; yêu cầu việc nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách, kể cả chính sách đặc thù, phải gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới và bảo vệ môi trường.

Đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh Tây Ninh xây dựng tờ trình, tập trung vào những cơ chế, chính sách thật sự đặc thù mà pháp luật hiện hành và các quy định chuẩn bị ban hành chưa có. Đối với Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu yêu cầu của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành; bảo đảm các cơ chế mới, đặc thù phù hợp khung pháp lý và tạo được sự đồng thuận trước khi trình.

★ Sáng 28/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (xã Thư Lâm, Hà Nội) khởi công dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu, thiết kế, công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500kV”. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, dự án là kết quả của sự phối hợp ba nhà: Nhà khoa học, nhà sản xuất và Nhà nước trong nghiên cứu, thí nghiệm và chuyển giao theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/ TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cần tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp suốt quá trình chế tạo, thử nghiệm và đánh giá, kiểm định chất lượng sản phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có trách nhiệm đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, nhà khoa học nghiên cứu, thử nghiệm, sở hữu trí tuệ và chuyển giao thương mại hóa sản phẩm.

★Sáng 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026 và thảo luận các giải pháp thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc triển khai Nghị quyết số 26 không dàn trải, chung chung ở những cụm từ như “tăng cường”, “củng cố” mà không xác định nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Một trong những nhiệm vụ cần tập trung cao độ là xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cơ chế đặc thù phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 26.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được hoàn thiện trong tháng 12/2026, tạo định hướng thống nhất cho việc cụ thể hóa Nghị quyết 26. Các địa phương phải được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng sản phẩm cụ thể cho năm 2027, gắn với kết quả đầu ra để kiểm tra, đánh giá thực chất. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch phải được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Cùng với phát triển sản phẩm, ngành du lịch cần chuyển từ cách làm riêng lẻ, phân mảnh sang kết nối các nguồn lực trong một hệ thống thống nhất, với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội và cá nhân…

★ Sáng 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũngchủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quá trình hoàn thiện dự thảo phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định có tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; lưu ý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần tập trung quy định những nguyên tắc chung, mang tính cốt lõi; những vấn đề cụ thể, chi tiết, mang tính thủ tục bắt buộc đưa vào các nghị định của Chính phủ, bảo đảm phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai.

Đối với vấn đề công chứng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Tư pháp trong ngày 28/9 có ý kiến, quan điểm cụ thể đối với các quy định trong dự thảo Luật. Về quy định thanh toán cho hợp đồng BT, Phó Thủ tướng yêu cầu phải quy định chặt chẽ, bảo đảm không thất thoát tài sản Nhà nước, ngăn chặn các sai phạm. Về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng. Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp nhà nước, đất nông, lâm trường, yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.