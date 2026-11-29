Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại các phần mộ. (Ảnh: qdnd.vn)

* Ngày 28/11, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82; nghe báo cáo tiến độ dự án xây dựng, sửa chữa; kiểm tra tiến độ xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và thăm hỏi, tặng quà Ban Quản lý nghĩa trang. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ hài lòng khi biết giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc; giai đoạn 2 đạt khoảng 25%. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2027. Đồng chí cho rằng: Quan tâm đầu tư, nâng cấp nghĩa trang thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần chăm lo tốt hơn nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời gìn giữ không gian tưởng niệm trang nghiêm, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

* Sáng 28/11, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ thực tiễn tại Thanh Hóa, cần có phương thức quản trị phù hợp từng vùng, đồng thời bảo đảm sự điều phối thống nhất của tỉnh.

Các quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, dữ liệu, du lịch và công nghệ phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở. Đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu, kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tăng trưởng cần đi đôi với bảo đảm nền tảng xã hội, môi trường, phát triển nguồn nhân lực; phát huy sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân.