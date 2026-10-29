Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/10

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ bảy, khóa XVII. (Ảnh: MINH THU)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị 22 nghị quyết về cơ chế phát triển đường sắt đô thị; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận; cơ chế, giải pháp xử lý những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy tại 12 dự án nhà ở của Tập đoàn Mường Thanh...

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị chính sách đặc thù mang ý nghĩa nhân văn nhằm giải quyết chỗ ở cho các đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những vấn đề mà Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị trong kỳ họp lần này là những điểm nghẽn cần tháo gỡ và nguồn lực cần được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tương xứng với vị thế, tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc xem xét, quyết nghị cần phải thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và trách nhiệm, không chỉ bảo đảm đúng quy định của pháp luật mà còn phải tạo được cơ chế đủ mạnh, đủ khả thi để các chủ trương, dự án sớm được triển khai, phát huy hiệu quả thực chất.

★ Chiều 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thực hiện chặt chẽ quy trình xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức lấy ý kiến qua nhiều vòng; đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định và hồ sơ liên quan.

★ Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Saeed Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và đoàn Bộ Ngoại giao UAE nhân dịp sang tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống UAE và của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE. Quốc vụ khanh Saeed Al Hajeri chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026; khẳng định UAE coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE tại khu vực và nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của UAE.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung nghiên cứu thúc đẩy các dự án hợp tác dự trữ dầu thô, đẩy nhanh triển khai dự án Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn G42, đồng thời khuyến khích các quỹ đầu tư lớn của UAE đầu tư vào hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp Halal, cảng biển và logistics; đề nghị UAE đồng hành phát triển thị trường vốn và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại UAE và ủng hộ sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA).

Quốc vụ khanh Saeed Al Hajeri khẳng định UAE sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy các hợp tác quan trọng nêu trên, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất.

★ Chiều 28/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica (MIU), do Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất. Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Cộng hòa Dominica đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo và nghị sĩ hai nước, phát huy hiệu quả hoạt động của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Dominica; trao đổi kinh nghiệm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của mỗi bên; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp.

Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia khẳng định luôn dành tình cảm và sự ủng hộ đối với Việt Nam; đề xuất hai bên tăng cường kết nối giữa các địa phương, nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Cộng hòa Dominica...