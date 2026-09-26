Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 25/9

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp tiêu biểu ngành hàng nông, lâm, thủy sản. (Ảnh: chinhphu.vn)

* Sáng 25/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp tiêu biểu ngành hàng nông, lâm, thủy sản.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, phát triển nông, lâm, thủy sản không chỉ nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà phải gắn với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Do đó, ngành nông nghiệp cần chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang chất lượng, chế biến sâu, thương hiệu, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quan trọng hơn, cần thay đổi mô hình từ sản xuất, cung ứng, tìm thị trường xuất khẩu sang nghiên cứu thị trường để tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát giống và đầu vào, chuẩn hóa sản xuất, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, tổ chức phân phối quốc tế và duy trì, mở rộng thị phần...

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đổi mới quản lý theo hướng quản trị chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất, xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo. Điều hành phải từng bước chuyển từ phương thức hành chính sang dựa trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường để nâng cao năng lực dự báo, điều hành. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là cắt giảm chi phí không chính thức. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, các hiệp hội, doanh nghiệp cần tiếp tục kiến nghị để được xem xét, xử lý ngay, không phải chờ các cuộc họp định kỳ…

* Ngày 25/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế- xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Đảng ủy các xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực của cấp ủy trong điều kiện phân cấp mạnh mẽ của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy các xã phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và không khoán trắng cho chính quyền các cấp, mà phải cộng đồng trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề ở địa phương. Từng đồng chí bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của xã.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Trần Đức Thắng chỉ đạo, Đảng ủy các xã cần xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và của mỗi địa phương. Bởi thành phố muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu đề ra.

* Tối 25/9, đồng chí Trần Đức Thắng đã tham dự chương trình “Đêm hội Trăng rằm-Lan tỏa yêu thương”, vui Tết Trung thu với khoảng 1.000 thiếu nhi Thủ đô.

Đêm hội có sự tham gia của đông đảo thiếu nhi đến từ các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các em được giao lưu với Chị Hằng, Chú Cuội, tham gia trò chơi dân gian, rước đèn và phá cỗ.

Từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 670 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, 30 em nhỏ đã được đón nhận những món quà Trung thu trong sự động viên, sẻ chia của các đại biểu, lãnh đạo thành phố và cộng đồng.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội biểu dương, tặng quà 30 thiếu nhi có tài năng nổi bật, đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và thành phố.

* Chiều cùng ngày tại Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng dự và phát biểu tại Hội nghị Sơ kết và ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2026.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhất là với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi thực hiện các nhiệm vụ phải nhanh hơn, huy động, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tài sản công. Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La đang đứng trước yêu cầu đó. Chính vì vậy, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò rất quan trọng trong quản trị quốc gia, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ Thành phố Hà Nội kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như 7 tuyến đường sắt mà thành phố đang triển khai, các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác, để bảo đảm cho các nguồn lực tài chính, đất đai của thành phố được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Đồng chí mong muốn Kiểm toán Nhà nước từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra nguy cơ kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách.

* Chiều 25/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì cuộc họp liên ngành để thống nhất phương án phối hợph số hóa hồ sơ án lịch sử, tạo lập và làm sạch dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chung.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cùng thảo luận về mục tiêu và phạm vi của việc số hóa tài liệu, trong đó làm rõ các trường thông tin cần số hóa để trở thành cơ sở dữ liệu; các bước triển khai và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; dự trù kinh phí; nguồn nhân lực để tiến hành việc số hóa tài liệu.

Kết luận cuộc họp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định việc số hóa hồ sơ án lịch sử, tạo lập, làm sạch và kết nối, chia sẻ dữ liệu không phải là nhiệm vụ đơn lẻ của riêng một cơ quan, đơn vị nào, mà là sản phẩm số của quốc gia, phục vụ mục tiêu chung của đất nước, nhất là việc triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Do đó, Chánh án đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng chung tay, cộng đồng trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chung vì mục tiêu xây dựng, hoàn thiện trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.