Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng sau gần 50 năm phục vụ Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các đồng chí tiếp tục theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Khi trở về đời thường, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò nêu gương, tiếp tục đóng góp, xây dựng địa phương giàu mạnh, gia đình hạnh phúc, phát triển.

★ Sáng 23/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Phòng không-Không quân)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo mà Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đạt được trong năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ.

★ Ngày 23/11, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết năm vụ việc trên địa bàn. Đây là hoạt động thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe từng công dân trình bày kiến nghị; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp công dân, đồng chí Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân. Các cơ quan liên quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc với cấp có thẩm quyền; xem xét trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan liên quan nếu chậm giải quyết kiến nghị của công dân.