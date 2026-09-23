Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 22/9

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Vũ Quang - TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Đức Thắng đã thông tin liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và khẳng định đây là một nhiệm vụ rất lớn. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, đồng chí cho biết, việc này đang xin ý kiến Nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

★ Chiều 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng lưu ý, Đề án cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng những thay đổi của thực tiễn; đề nghị làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án trên phương diện cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW.

Theo Phó Thủ tướng, tính linh hoạt và khả năng thích ứng là yêu cầu quan trọng đối với chính sách tiền lương cũng như bảo hiểm xã hội; đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng…

★ Chiều 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương ban hành một nghị định của Chính phủ quy định đầy đủ, đồng bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội. Về hệ thống chỉ tiêu, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nội dung cốt lõi, thiết thực, đưa ra những chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên.

Đối với kinh phí thường xuyên, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính và nhấn mạnh nguyên tắc tiết kiệm, dành tối đa nguồn lực cho các khoản chi trực tiếp phục vụ mục tiêu của Chương trình. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo Nghị định theo hướng phân cấp mạnh, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đầu ra.