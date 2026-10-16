Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 15/10

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an tiếp ông Andrew Cope, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Nokia. (Ảnh: TTXVN)

* Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Nokia Andrew Cope.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế, năng lực của Nokia - một trong những tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực 5G, mạng lõi, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong viễn thông và hạ tầng số an toàn, tin cậy…

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tập đoàn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên tiến. Hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các nhiệm vụ nghiệp vụ của Bộ Công an, nhất là trong lĩnh vực viễn thông thế hệ mới, AI, phân tích dữ liệu, an ninh mạng...

Ông Andrew Cope khẳng định, Tập đoàn Nokia sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ phù hợp nhu cầu thực tiễn; phối hợp nghiên cứu khả năng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

* Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công an, chủ trì cuộc họp cho ý kiến chỉ đạo đối với Báo cáo tổng rà soát chính thức của Bộ Công an.

Đến ngày 25/9, Bộ Công an đã tổng hợp 1.083 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc trách nhiệm tổng rà soát của Bộ. Đến nay, Bộ Công an đã xử lý đối với 36/185 văn bản; đề xuất bãi bỏ toàn bộ 80 văn bản nhằm tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, loại bỏ các văn bản có hình thức ban hành không còn phù hợp.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương trực tiếp lãnh đạo việc tổng rà soát; công an các địa phương báo cáo tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; Văn phòng Bộ Công an phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Về nội dung tổng rà soát, đồng chí lưu ý không chỉ rà soát từng văn bản quy phạm pháp luật mà phải thực hiện tổng rà soát theo từng lĩnh vực, theo hướng hệ thống đánh giá tư duy nhận thức mới của Đảng trên từng lĩnh vực, quan điểm của Đảng về hoàn thiện pháp luật để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Cục An ninh chính trị nội bộ xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổng rà soát hệ thống pháp luật, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc tổng rà soát và các chủ trương của Đảng về sửa đổi, bổ sung, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật, hướng lái chính sách, cài cắm lợi ích để trục lợi…

* Sáng 15/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết chín tháng năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Trung ương đã trao cho thành phố nhiều cơ chế đặc thù vượt trội không chỉ để thành phố tự vượt lên chính mình, mà còn để gánh vác trách nhiệm chung với cả nước, tạo đà phát triển cho năm 2027. Đồng chí khẳng định, tăng trưởng hai con số không chỉ là thử thách sức mạnh của kinh tế thành phố mà còn là thử thách năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị và sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí cũng chỉ ra một số nguyên tắc điều hành cần chú ý: Xác định mức đóng góp thực chất bằng con số cụ thể cho từng ngành, từng khối; quy định rõ đơn vị chủ trì điều phối và đơn vị phối hợp. Cần có phương án dự phòng để chủ động ứng phó trước mọi tình huống; các giải pháp phải tạo nền tảng đóng góp bền vững cho những năm tiếp theo. Triển khai đánh giá theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, phân công “rõ người, rõ việc”, giao việc cụ thể, hành động thực chất, không hô hào khẩu hiệu.

Bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng cần tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân.