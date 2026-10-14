Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 13/10

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học-công nghệ. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai những nhiệm vụ cấp bách liên ngành, trong đó có đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng với Mỹ; chuẩn bị phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 3 của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong năm 2026; thúc đẩy đàm phán, ký và thực thi các hiệp định thương mại,... Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Công tác đề cao trách nhiệm, chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đôn đốc thực hiện, không để xảy ra chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ,...

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo; các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt và hiệu quả chủ trương, chính sách về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Trước hết, tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự đồng bộ giữa pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, gắn phát triển nhà ở với nhu cầu thực tế, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh tình trạng nhà xây xong nhưng bị bỏ hoang.

Đối với những dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác để bổ sung nguồn cung nhà ở, nhất là những sản phẩm có giá phù hợp khả năng chi trả của người dân. Các đơn vị cần theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai; kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm,…

* Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp (kết nối trực tuyến 22 địa phương ven biển) Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống IUU. (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Phó Thủ tướng nêu rõ, cần thống nhất quan điểm coi việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến cuối năm, gắn với mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Các địa phương cần mở chiến dịch tổng rà soát, huy động lực lượng công an, quân đội ở cơ sở cùng chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống VNFishbase. Hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, xử lý vướng mắc, bảo đảm kết quả chống khai thác IUU có thể kiểm chứng bằng dữ liệu và thực tế; quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026,…