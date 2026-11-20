Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận cuộc làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Dân quân tự vệ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn các địa phương kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, quy mô hợp lý, chất lượng tổng hợp cao, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ, trang bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

★ Ngày 19/11, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy tám xã khu vực phía bắc của Hà Nội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội đã thống nhất xác định khu vực này là không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Trước mắt, các xã phải tập trung hoàn thành xây dựng, công bố và ban hành quy hoạch trước ngày 31/12/2026, trong đó phải xác định được thế mạnh của tám xã có nhiều công trình về tâm linh, văn hóa; phát triển du lịch sinh thái; phát triển logistics; khám bệnh, chữa bệnh gắn với trung tâm dưỡng lão… Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Đức Thắng đi kiểm tra, khảo sát thực địa tại các dự án: Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc); Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh); Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

★ Ngày 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những góp ý có chất lượng của đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động thực tế của người dân, doanh nghiệp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động phát hiện những quy định bất hợp lý, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ; tích cực góp ý, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh,...