Hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản ổn định

Sau sắp xếp, hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Cái Nước và xã Sông Đốc cơ bản ổn định, tuy nhiên còn gặp khó về đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng học, cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Xã Cái Nước: Dự kiến cần hơn 47 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất các trường

Lãnh đạo UBND xã Cái Nước cho biết, trước sắp xếp, địa phương có 11 cơ sở giáo dục công lập, với 27 điểm trường. Sau sắp xếp, còn 3 cơ sở giáo dục trực thuộc UBND xã, gồm: Trường Mầm non Cái Nước, Trường Tiểu học Cái Nước và Trường THCS Cái Nước, giảm 8 đầu mối, tương đương giảm 72,73%.

Đến ngày 21/9, toàn xã có 25 điểm tổ chức dạy học, 215 lớp với 5.794 trẻ em, học sinh. Các trường đã hoàn thành việc tiếp nhận tổ chức bộ máy, đội ngũ, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ và cơ sở vật chất của các đơn vị cũ. Các cơ sở trước đây tiếp tục được sử dụng làm phân hiệu, điểm trường nhằm bảo đảm điều kiện học tập, hạn chế việc đi lại của học sinh.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái), chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các trường trên địa bàn xã Cái Nước.

Sau sắp xếp, 12 cán bộ quản lý được bố trí tại 3 trường; 13 cán bộ quản lý dôi dư được chuyển sang giảng dạy phù hợp chuyên môn; 2 trường hợp xin nghỉ chế độ.

Hiện các trường có 403 giáo viên và 16 nhân viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy học. Tuy nhiên, địa phương còn 32 giáo viên dôi dư, trong khi một số vị trí nhân viên hành chính thiếu cục bộ.

Đồng chí Phan Kim Bía, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cái Nước, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Về cơ sở vật chất, trong năm 2026, xã triển khai 8 công trình, hạng mục đầu tư, sửa chữa với tổng mức vốn hơn 11,8 tỷ đồng, tập trung các hạng mục phòng học, sân trường, đường nội bộ, cổng, hàng rào, mái che, hệ thống thoát nước, nước uống sạch, nhà vệ sinh và thiết bị dạy học.

Do quy mô trường lớp và phạm vi quản lý tăng sau sắp xếp, trong khi cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng bộ, địa phương dự kiến cần hơn 47,4 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất cho 3 trường trong giai đoạn 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THCS Cái Nước, xã Cái Nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh yêu cầu: Việc sắp xếp phải bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp với quy mô trường lớp và vị trí việc làm; xác định rõ những hạng mục cơ sở vật chất cần ưu tiên đầu tư cho các trường trên địa bàn.

Xã Sông Đốc: Còn khó khăn về phòng học, giáo viên

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và đoàn công tác có buổi làm việc tại xã Sông Đốc.

Theo báo cáo, sau sắp xếp, địa phương có 5 cơ sở giáo dục, trong đó 3 trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, gồm: Trường Mầm non Sông Đốc, Trường Tiểu học Sông Đốc và Trường THCS Sông Đốc, có tổng cộng 238 lớp với 6.659 trẻ em, học sinh.

Các trường đã hoàn thành phân công chuyên môn, kiện toàn tổ chuyên môn, ổn định sĩ số, xây dựng thời khoá biểu và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Công tác vận động, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Đến nay, địa phương đã vận động hỗ trợ 687 học sinh với tổng giá trị khoảng 210 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Địa phương nêu những khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất: Trường Mầm non Sông Đốc còn thiếu 11 giáo viên; Trường Tiểu học Sông Đốc thiếu 3 giáo viên tiếng Anh, thiếu phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, một số điểm trường phân hiệu thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, triều cường; Trường THCS Sông Đốc thiếu phòng bộ môn, một số thiết bị công nghệ và hạ tầng công nghệ thông tin.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Đốc Trần Văn Phương

nêu khó khăn về phòng học ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị xã Sông Đốc tiếp tục rà soát cụ thể tình hình đội ngũ, phòng học và cơ sở vật chất tại từng điểm trường, ưu tiên những nơi còn khó khăn trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đối với công trình đang thi công tại Trường Tiểu học Sông Đốc, lãnh đạo xã cần thường xuyên quan tâm, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, an toàn lao động.

Các trường học trên địa bàn cần quan tâm chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động STEM và hoạt động phát huy tính sáng tạo của học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân kiểm tra các hạng mục đang thi công tại Trường Tiểu học Sông Đốc.

Qua kiểm tra tại hai địa phương, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc ổn định hoạt động dạy và học sau sắp xếp, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc thực tế để có hướng chỉ đạo, tháo gỡ trong thời gian tới./.