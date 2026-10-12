Hoạt động chung đầu tiên của vợ chồng Hoàng tử Harry kể từ khi trở về Anh

Hoàng tử Anh Harry (phải) và Công nương Meghan Markle (trái) trong một ảnh chụp ở London ngày 7/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Sunday Times đưa tin, Hoàng tử Harry, 42 tuổi, con trai út của Vua Charles III, và Meghan sẽ đến thăm thành phố Nottingham, miền Trung nước Anh. Đây cũng là nơi hai người lần đầu xuất hiện cùng nhau sau khi công bố đính hôn năm 2017.

Theo tờ báo, chuyến thăm thể hiện “quyết tâm của cặp đôi trong việc khẳng định hình ảnh là những nhân vật của công chúng”.

Động thái này được cho là trái với nội dung bức thư Nhà vua gửi hồi tháng trước, trong đó nêu rõ vị thế của vợ chồng Harry tương tự những công dân bình thường, thay vì là các nhân vật của công chúng, đồng thời cho rằng hai người không nên được gọi bằng tước hiệu “Điện hạ”.

Cũng theo Sunday Times, vợ chồng Harry dự kiến thăm các dự án của ba tổ chức từ thiện hỗ trợ thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động âm nhạc, điện ảnh, thể thao và giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực.

Vợ chồng Harry rời Vương quốc Anh và từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, trong bối cảnh mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ gia đình Hoàng gia Anh. Hai người sau đó định cư tại bang California (Mỹ).

Mặc dù quan hệ giữa Hoàng tử Harry và Vua Charles III được cho là đã có những bước cải thiện, mối quan hệ giữa Harry và anh trai là Hoàng tử William, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, vẫn còn xa cách.

Hồi tháng 8, vợ chồng Harry cùng hai con là Archie và Lilibet trở về sinh sống tại Vương quốc Anh. Theo Sunday Times, hai người dự kiến trở lại Mỹ vào dịp Giáng sinh. Trong khi đó, theo truyền thống, các thành viên Hoàng gia Anh thường tập trung tại điền trang Sandringham của Nhà vua ở miền Đông nước Anh để đón Giáng sinh.