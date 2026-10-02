Hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam tại Lâm Đồng

Hội Khuyến học phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Khuyến học Việt Nam tại Lâm Đồng

Tại các địa phương, Hội Khuyến học tổ chức ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Hội. Đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên và những tổ chức, cá nhân đã đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài.

Đây cũng là dịp để các cấp Hội nhìn lại những kết quả đạt được, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của công tác khuyến học trong xây dựng xã hội học tập.

Hưởng ứng dịp này, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động đọc sách, giới thiệu và trưng bày sách, giao lưu, tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, cùng với việc vận động nguồn lực chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp hội cơ sở tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Trong dịp này, Hội Khuyến học các xã, phường, đặc khu đã trao hơn 1.000 suất học bổng, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ chi phí học tập và động viên các em nỗ lực vươn lên duy trì việc học.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, các cấp Hội đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam, Ngày Khuyến học Lâm Đồng, Tháng Khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Hội Khuyến học xã Tuy Phong trao học bổng cho học sinh nhân họp mặt kỉ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học Phường 3 Bảo Lộc tổ chức trao học bổng cho học sinh tại lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Qua đó, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của việc học tập suốt đời, đồng thời phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học các xã, phường, đặc khu còn tích cực triển khai kiện toàn tổ chức Hội, trao quyết định thành lập các chi hội trực thuộc, góp phần củng cố mạng lưới khuyến học từ cơ sở.

Các trường học tại Lâm Đồng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Thông qua các hoạt động sôi nổi và thiết thực được triển khai đồng loạt, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khuyến học Việt Nam tại Lâm Đồng đã thành công thắp lên ngọn lửa hiếu học, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.