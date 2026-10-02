Hoạt động chào mừng Ngày Khuyến học Việt Nam tại Đà Nẵng

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng bộ Mặt trận và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, làm Trưởng đoàn thăm, chúc mừng Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đối với sự nghiệp khuyến học

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, đoàn công tác đã tặng hoa, quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của đội ngũ những người làm công tác khuyến học trong việc vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng xã hội học tập toàn thành phố.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là nguồn khích lệ lớn lao đối với cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp.

Đặc biệt, trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào không gian phát triển mới, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập càng gắn kết chặt chẽ hơn với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người dân.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, chúc mừng Hội Khuyến học địa phương.

Cùng với hoạt động ở cấp thành phố, dịp này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, chúc mừng Hội Khuyến học địa phương.

Các cấp hội cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, trao tặng học bổng, quà cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và khen thưởng cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc. Qua đó, tạo không khí vui tươi, gắn kết và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong cộng đồng.

Nhiều học động như trao học bổng, trao quà cũng được các cấp hội khuyến học tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10).

Phát huy truyền thống hiếu học, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng, thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố tổ chức, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đặc biệt quan tâm đến những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay đồng hành vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Sự đồng hành, quan tâm sâu sát của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở chính là động lực để đội ngũ những người làm công tác khuyến học thành phố Đà Nẵng tiếp tục tận tâm, trách nhiệm, góp phần mở rộng cánh cửa tri thức cho mọi người, hiện thực hóa mục tiêu không để học trò nghèo nào bị bỏ lại phía sau.