Hoạt động an sinh trong Tết Quân Dân tại xã Thanh Tùng

Tham dự chương trình trao quà vào ngày 14/11 có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Thảo; bà Phạm Mỹ Linh, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Trái tim Việt, cùng đại diện các mạnh thường quân và người dân địa phương.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Thảo (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Minh Điền trao giấy khen và hoa ghi nhận đóng góp của Hội Thiện nguyện Trái tim Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

500 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, gồm gạo và nhu yếu phẩm) đã được trao tận tay các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Tùng. Bên cạnh đó, 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cũng được trao cho các em học sinh vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng Đỗ Minh Điền ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của Hội Thiện nguyện Trái tim Việt cùng các mạnh thường quân dành cho địa phương.

Lãnh đạo xã Thanh Tùng và đại diện Hội Thiện nguyện Trái tim Việt trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn xã Thanh Tùng./.