Hoàng Yến Chibi và dàn nghệ sĩ trẻ hát tri ân thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Thanh âm trong trẻo gửi lời tri ân thầy cô

Mở đầu đêm nhạc, nghệ sĩ nhí Đỗ Trà My (Lucy Trà My) – học sinh lớp 9 Trường THCS Nghĩa Tân, đồng thời đang theo học đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – đã mang đến phần độc tấu đàn bầu ca khúc "Một vòng Việt Nam". Tiếng đàn bầu ngân vang giữa không gian phố đi bộ, đưa âm hưởng truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ và bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ nhí Đỗ Trà My (Lucy Trà My) đã mang đến phần độc tấu đàn bầu ca khúc "Một vòng Việt Nam". Ảnh: Báo Nhân dân

Tiếp nối, Trà My cùng Hoàng Trung Hải (học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Liệt, Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC Nhí toàn quốc 2023") đã có màn song ca mash-up "Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ".

Trà My cùng Hoàng Trung Hải (học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Liệt), đã có màn song ca mash-up "Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ". Ảnh: Báo Nhân dân

Trà My hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đồng thời theo học đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh việc theo đuổi nhạc cụ dân tộc, cô bé còn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ về lựa chọn tiết mục, Trà My cho biết em mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của cây đàn bầu, một nhạc cụ đặc trưng của Việt Nam, tới đông đảo công chúng. Với ca khúc "Ở trường cô dạy em thế", em gửi gắm tình cảm biết ơn tới những người đã dìu dắt mình trên hành trình trưởng thành.

Không gian âm nhạc đa sắc màu và những sáng tạo mới

Bầu không khí dưới tán đa tiếp tục được khuấy động bởi hai ban nhạc trẻ với những phong cách âm nhạc riêng biệt.

Ban nhạc Picker Band (thành lập tháng 4/2026 với 6 thành viên) mang đến những giai điệu ballad ngọt ngào, giàu tính tự sự qua các ca khúc tự sáng tác như "Bức thư từ quá khứ", "Lạc mất bản đồ", "Kho báu tâm hồn", "Bộ phim không hồi kết". Đặc biệt, ca sĩ Dương Trần Nghĩa cùng các thành viên đã dành tặng riêng cho đêm nhạc ca khúc "Lời ru để lại" – tác phẩm gợi nhắc ký ức tuổi thơ và những bài học đầu đời từ thầy cô, dự kiến sẽ chính thức phát hành bản audio trong khoảng một tháng tới.

Ban nhạc Picker Band mang đến những giai điệu ballad ngọt ngào, giàu tính tự sự qua các ca khúc tự sáng tác. Ảnh: Báo Nhân dân

Lần đầu đứng trên sân khấu "Tán Đa Show", ca sĩ Dương Trần Nghĩa – thành viên Picker Band – bày tỏ sự ấn tượng trước không gian biểu diễn đặc biệt gần gũi giữa nghệ sĩ và công chúng. Dù đã quen thuộc với nhiều sân khấu lớn nhỏ, việc xuất hiện trong đội hình một ban nhạc mới vẫn mang lại cho anh những cảm xúc rất riêng.

Nam ca sĩ cho biết, âm nhạc của Picker Band hướng tới những câu chuyện chân thành và ca từ giàu chiều sâu, giúp người nghe dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm từ chính trải nghiệm của bản thân.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa – thành viên Picker Band – trình diễn trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân dân

Trong khi đó, nhóm nhạc Joon&Giờrachơi (hoạt động từ năm 2023 với 3 thành viên) lại tạo nên một không gian âm nhạc phóng khoáng, kết hợp đa dạng các thể loại từ Pop, Alternative, Electronic đến Disco Funk và Synth Pop. Nhóm gửi tặng khán giả 5 ca khúc gồm "Not good", "Đâu là lần cuối", "CÒN ZUYÊN", "Ném điện thoại" và "Hoa ra lá", mang lại những trải nghiệm âm nhạc hiện đại và đầy năng lượng.

Nhóm nhạc Joon&Giờrachơi. Ảnh: Báo Nhân dân

Hoàng Yến Chibi khép lại đêm diễn đầy cảm xúc

Là nghệ sĩ xuất hiện ở phần kết chương trình, Hoàng Yến Chibi đã giữ chân khán giả đến tận những phút cuối cùng bằng giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn gần gũi.

Hoàng Yến Chibi là nữ ca sĩ hoạt động độc lập, nổi tiếng ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió mùa 2". Hoàng Yến Chibi cũng từng được trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực diễn xuất như Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2018 và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2019 cho vai diễn Hiểu Phương trong phim "Tháng năm rực rỡ".

Hoàng Yến Chibi đã giữ chân khán giả đến tận những phút cuối cùng bằng giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn gần gũi. Ảnh: Báo Nhân dân

Trong "Tán Đa Show" lần này, nữ ca sĩ mang đến 3 ca khúc gắn liền với ký ức thanh xuân gồm "Ngây ngô", "Đồi hoa mặt trời" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) và "Duyệt ver nhị - không đánh nhị" (nhạc sĩ Khắc Hưng).

Hoàng Yến Chibi đã giữ chân khán giả đến tận những phút cuối cùng bằng giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn gần gũi. Ảnh: Báo Nhân dân

Cùng với đó, màn giao lưu nhiệt tình, gần gũi của Hoàng Yến Chibi đã tạo nên một cái kết trọn vẹn, đầy ắp tiếng hát và sự đồng cảm dưới tán đa. Nữ ca sĩ chia sẻ, "Tán Đa Show" không chỉ là dịp để cô trò chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ, mà còn mở ra không gian cho những nghệ sĩ trẻ chưa được biết đến rộng rãi có điều kiện thể hiện, khẳng định bản thân, qua đó đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng.

Qua 4 số tổ chức, "Tán Đa Show" đang dần khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa quen thuộc giữa lòng Thủ đô, nơi các nghệ sĩ có cơ hội giới thiệu những sáng tạo mới và công chúng được thưởng thức đa dạng phong cách âm nhạc trong không gian mở.