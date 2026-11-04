Hoàng Yến Chibi có mặt tại 'Tán Đa Show' số 4

Nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi. (Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ)

“Tán Đa Show” số 4 có chủ đề hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, là đêm diễn thứ tư trong chuỗi chương trình “Tán Đa Show” do Báo Nhân Dân phối hợp BEAT Network và Nhà văn hóa tổ chức.

Chương trình diễn ra định kỳ 2 tuần/lần tại khuôn viên phía Hồ Gươm của trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống. Mỗi chương trình có một chủ đề riêng, và sẽ theo format 1 nghệ sĩ hoạt động cá nhân cùng 2 nhóm nhạc.

“Tán Đa Show” hướng tới việc trở thành một điểm hẹn mới cho công chúng dịp cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Gươm, trở thành một sân khấu mở cho những nghệ sĩ, ban nhạc trẻ mang màu sắc riêng có cơ hội giới thiệu âm nhạc của mình đến nhiều khán giả hơn.

Các nghệ sĩ và ban nhạc trình diễn trong “Tán Đa Show” số 4.

Sau 3 show diễn, “Tán Đa Show” đã thu hút ngày càng đông khán giả hưởng ứng. Khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, mà còn được tương tác với các nghệ sĩ trực tiếp tại sân khấu.

Mục tiêu của chương trình là góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được nhìn thấy và từng bước kết nối với công chúng. Chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sĩ trẻ và công chúng, đồng thời trở thành một trong những điểm đến mới về nghệ thuật của du lịch Hà Nội.