Hoàng tử William của Anh hôm 17/11 đã tự lái một chiếc xe tuk-tuk chạy điện, chở vợ là Công nương Kate Middleton đến buổi gặp gỡ các ứng viên lọt vào vòng chung kết của một giải thưởng về biến đổi khí hậu. Hai người sẽ công bố những người chiến thắng vào cuối ngày.

Cặp đôi Hoàng gia đang có chuyến thăm kéo dài ba ngày tại Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ. Chuyến đi tập trung vào Giải thưởng Earthshot – sáng kiến nhằm tìm kiếm các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải thưởng trao 1 triệu bảng Anh (khoảng 1,3 triệu USD) cho mỗi người trong số 5 đơn vị chiến thắng để mở rộng quy mô dự án của họ.

Chuyến thăm sẽ kết thúc bằng cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi vào thứ Tư. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài có tính chất nổi bật nhất của Công nương xứ Wales kể từ khi bà điều trị ung thư vào năm 2024.

Hôm thứ Ba, William lái chiếc xe tuk-tuk chạy bằng điện tới khu vực ven biển, nơi có tầm nhìn hướng ra cầu Bandra-Worli Sea Link bắc qua biển Arab tại Mumbai. Kate ngồi ở hàng ghế phía sau khi hai người đến gặp các ứng viên lọt vào vòng chung kết giải thưởng.

Cặp đôi Hoàng gia bắt tay các ứng viên và cùng chụp ảnh. Bức ảnh sau đó được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của họ.

“Ấn Độ là quê hương của nhiều người chiến thắng và ứng viên lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Earthshot hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, hai người viết trong chú thích đăng kèm bức ảnh trên Instagram. “Giải thưởng Earthshot là giải thưởng môi trường toàn cầu, nhằm tìm kiếm và nhân rộng các giải pháp giúp khôi phục hành tinh”.

Công nương Kate, 44 tuổi, từng trải qua hóa trị dự phòng sau khi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư không được công bố cụ thể. Sau quá trình điều trị, bà đã giảm đáng kể khối lượng công việc và các hoạt động chính thức.

Hiện bệnh đã thuyên giảm, Kate đang từng bước tăng cường các hoạt động xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trước chuyến đi này, bà chưa tham gia những chuyến công du nước ngoài trước đó của Hoàng tử William.

Chuyến công tác đáng chú ý duy nhất ở nước ngoài của Kate kể từ năm 2024 là chuyến đi Italy kéo dài hai ngày hồi tháng 5. Khi đó, bà đi một mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực mà bà quan tâm: phát triển trẻ thơ trong những năm đầu đời.

Theo Reuters