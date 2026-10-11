'Hoàng tử mắt hí' của màn ảnh Việt bán cà phê vỉa hè

Hòa Hiệp, sinh năm 1982, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ khu vực phía Nam. Anh sở hữu vẻ đẹp trai theo phong cách Hàn Quốc, với nụ cười "tỏa nắng" và đôi mắt hí đặc trưng. Nam diễn viên từng được mệnh danh là "soái ca" của màn ảnh Việt, đốn tim không ít fan nữ.

Trước khi bước vào con đường nghệ thuật, Hòa Hiệp từng thi đỗ trường Đại học Hàng hải. Tuy nhiên, vì niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, anh quyết định chuyển hướng và theo học tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Hòa Hiệp từng được mệnh danh là "hoàng tử mắt hí" của màn ảnh Việt. Ảnh: T.L

Sở hữu vẻ đẹp trai khá Hàn Quốc, nụ cười "tỏa nắng" cùng đôi mắt hí đặc trưng, một thời, Hoà Hiệp từng được mệnh danh là "hoàng tử mắt hí" của màn ảnh Việt. Anh đốn tim nhiều fan nữ khi góp mặt trong các bộ phim đình đám như Mùi ngò gai, Cổng mặt trời, Gia đình phép thuật, Lối sống sai lầm, Cô nàng bướng bỉnh...

Hòa Hiệp và Nguyệt Ánh trong phim. Ảnh: T.L

Trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hoà Hiệp đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó phải kể đến giải Ngôi Sao Xanh 2017 trong hạng mục Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng kịch, làm MC, ca hát. Hoà Hiệp được nhận xét là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hòa Hiệp tạm rời showbiz một thời gian vì gặp phải một số thị phi. Những năm trở lại đây, nam diễn viên mới tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại.

Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, năm 2025, Hòa Hiệp tiết lộ chuyện làm cha ở tuổi 43. Chia sẻ về hành trình này, nam diễn viên bộc bạch bản thân có nhiều trải nghiệm thú vị. Sao phim Gia đình phép thuật bày tỏ: "Đó là nguồn động lực, là niềm vui. Chỉ cần đi làm về, được nghe tiếng cười của con là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Hay khi con khóc, tôi lo vì không biết bé cần gì. Từ đó, tôi thấy thương đấng sinh thành của mình hơn, cũng như bây giờ tôi luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con của mình".

Nhắc đến cậu con trai đầu lòng, nam diễn viên tiết lộ bé rất thích nghe ba hát và luôn vỗ tay reo mừng mỗi khi thấy anh trên ti vi. Con của Hòa Hiệp lanh lợi và dạn dĩ đến mức khi đi tiêm phòng, trong khi các em nhỏ khác khóc nhè thì bé lại vui vẻ. "Hành trình này giúp cho tôi có thêm vốn sống để khi hóa thân thành nhân vật đã có gia đình thì sẽ diễn hay hơn, sâu hơn", anh cho hay.

Từ ngày có con, nam diễn viên cũng làm việc cật lực hơn để vun đắp cho tương lai. Thậm chí, có nhiều ngày anh làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến đêm, phải tranh thủ ngủ trên xe vì muốn tích lũy tiềm lực, mang đến những điều tốt nhất cho con.

Ảnh: NVCC/Dân Trí

Cuối tháng 9 vừa rồi, Hòa Hiệp gây chú ý khi khai trương hai xe cà phê mang tên Mr. Hí - biệt danh của anh. Hai xe được đặt trên cùng một tuyến đường ở phường Bình Thạnh (Tp.HCM), mỗi điểm có 1-2 nhân viên.

Những ngày đầu, Hòa Hiệp trực tiếp đứng sau xe cà phê, pha chế và bán hàng. Hình ảnh nam diễn viên quen thuộc trên sân khấu xuất hiện bên chiếc xe nhỏ ven đường khiến không ít người bất ngờ.

Anh kể, những ngày đầu, không ít khán giả ngỡ ngàng khi bắt gặp anh đứng bán cà phê. Có người thậm chí bật cười và hỏi "Hòa Hiệp mà giờ ra đường bán cà phê hả?", khiến nam diễn viên không khỏi chạnh lòng.

Tuy nhiên, Hòa Hiệp cho rằng điều quan trọng là công việc này giúp anh tự tạo thu nhập và đồng thời tạo thêm việc làm cho một số sinh viên. "Tôi lao động bằng chính đôi tay, sức lực của mình, tự kiếm từng đồng để lo cuộc sống, gia đình và thực hiện những ước mơ. Tôi không ngửa tay xin tiền ai thì tại sao phải xấu hổ vì công việc mình đang làm?", nam diễn viên nói.

Nam nghệ sĩ xem việc kinh doanh cà phê là một hành trình song song với nghệ thuật, không phải dấu hiệu anh rời sân khấu. "Sân khấu vẫn là nghề tôi đam mê, yêu và muốn gắn bó lâu dài. Còn việc kinh doanh cà phê là một giấc mơ khác", anh chia sẻ.