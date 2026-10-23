Hoàng tử Harry muốn hàn gắn quan hệ với Hoàng gia Anh

Hoàng tử Harry cho biết, mong quan hệ với Hoàng gia Anh được cải thiện, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa ông với cha là Vua Charles III và anh trai là Thái tử William vẫn chưa được giải quyết sau nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, Harry nói một trong những lý do khiến ông mong muốn trở về Anh là được sống gần gia đình hơn.

Tuy nhiên, ông chưa rõ liệu những người thân có cùng mong muốn hàn gắn hay không.

“Với tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới, điều quan trọng nhất là hòa giải. Đó mới là điều cốt yếu”, Harry nói, đồng thời cho rằng một số thành viên trong gia đình Hoàng gia dường như chưa muốn khôi phục quan hệ.

Hoàng tử cũng đề cập đến những tổn thương còn tồn tại sau nhiều năm bất đồng. Dù vậy, ông khuyến khích mọi người nhìn về phía trước, thay vì để những mâu thuẫn gia đình tiếp tục kéo dài.

“Với tôi, thế giới đã có đủ chuyện rắc rối, cuộc sống của mỗi người cũng đã có đủ vấn đề, nên không cần tiếp tục để những mâu thuẫn trong gia đình kéo dài”, Harry chia sẻ.

Khi được hỏi liệu ông có buồn vì quan hệ với cha và anh trai đi xuống không, Harry trả lời rằng điều đó là hiển nhiên. Ông cho rằng những khó khăn trong quan hệ gia đình là điều nhiều người có thể thấu hiểu.

Mối quan hệ giữa Harry và Hoàng gia Anh trở nên căng thẳng sau khi ông cùng vợ, Meghan Markle, tuyên bố hồi tháng 1/2020 rằng họ sẽ rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao và chuyển sang Mỹ sinh sống.

Sau đó, hai người nhiều lần công khai những bất đồng và trải nghiệm của mình trong gia đình Hoàng gia, gây ra nhiều tranh luận.

Quan hệ giữa Harry và Thái tử William được cho là đã rạn nứt trong những năm qua. Hai anh em chưa xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ lễ đăng quang của Vua Charles III năm 2023.

Harry cũng từng nói cha mình không liên lạc với ông, dù hai cha con được cho là đã nối lại liên hệ sau đó.

Những phát biểu mới nhất cho thấy Harry vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với người thân, nhưng khả năng hòa giải còn phụ thuộc vào thiện chí của các bên.

Hiện chưa có dấu hiệu công khai cho thấy những bất đồng giữa ông với cha và anh trai đã được giải quyết hoàn toàn.