Hoàng tử Harry muốn hàn gắn quan hệ với gia đình

Sau nhiều năm rạn nứt với Hoàng gia Anh, Hoàng tử Harry cho biết muốn gác lại quá khứ, hàn gắn quan hệ với cha và những người thân trong gia đình. Ảnh: Reuters.

Harry, 42 tuổi, con trai út của nhà vua, từng gây ra cuộc khủng hoảng lớn trong Hoàng gia Anh khi cùng vợ là Meghan Markle từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia, chuyển đến California vào năm 2020 và công khai chỉ trích thiết chế này.

Trong nhiều năm, Harry hầu như không nói chuyện với anh trai là Thái tử William, người kế vị ngai vàng. Quan hệ giữa ông và cha cũng chỉ mới có những dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, Harry cho biết ông muốn hàn gắn những rạn nứt trong gia đình. Hoàng tử cùng Meghan và hai con gần đây đã chuyển về Anh sinh sống.

“Trong bối cảnh thế giới đang có quá nhiều chuyện xảy ra, điều quan trọng nhất là hòa giải”, Harry nói với GQ.

Ông cho rằng sự quan tâm của công chúng đối với những bất đồng trong Hoàng gia Anh là điều dễ hiểu, bởi nhiều người có thể nhìn thấy những vấn đề tương tự trong chính gia đình mình.

“Có những bất đồng giữa anh chị em, những mối quan hệ đổ vỡ giữa con cái và cha mẹ, giữa con cái với một trong hai người”, Harry chia sẻ.

Theo ông, nỗ lực hàn gắn của gia đình mình có thể truyền cảm hứng cho những người đang tìm cách cải thiện các mối quan hệ của họ.

“Và cũng có những người không muốn mọi chuyện đi đến kết quả tốt đẹp. Còn tôi, tôi muốn điều đó thành hiện thực”, Harry nói thêm.

Người phát ngôn của Harry khẳng định phát biểu này không nhằm công kích Thái tử William hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình.

Công tước xứ Sussex cho biết dù “những vết sẹo sẽ còn mãi”, ông vẫn muốn khuyến khích mọi người gác lại quá khứ.

“Thế giới đã có đủ những xung đột, cuộc sống của mỗi người cũng đã có quá nhiều rắc rối. Chúng ta không cần tiếp tục để những vấn đề trong gia đình kéo dài thêm nữa. Điều đó không đáng”, Harry nói.

Trong cuộc phỏng vấn dài, Harry cũng nhắc lại những chủ đề từng chia sẻ trước đây, trong đó có nỗi đau mất mẹ - Công nương Diana - khi mới 12 tuổi và những khó khăn về sức khỏe tinh thần mà ông từng trải qua.

Bên cạnh đó, hoàng tử giải thích lý do gia đình trở lại Anh, nhấn mạnh việc có thể cho các con theo học tại một trường học ở quê nhà mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông.

“Điều đó có ý nghĩa với tôi hơn những gì tôi từng nghĩ. Trước đây, tôi luôn cho rằng cả gia đình sẽ cố gắng thực hiện điều này. Nhưng giờ các con đã đi học được hai tuần. Các con rất thích và đang có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt”, Harry chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ căng thẳng với báo chí Anh sẽ được cải thiện. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Harry quyết định rời Hoàng gia, đồng thời dẫn đến nhiều vụ kiện giữa ông và các tập đoàn báo chí.

“Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Đã có những cuộc chiến cần thiết phải diễn ra. Nhưng hy vọng tất cả chúng ta có thể khép lại những chuyện đã qua”, ông nói.

Harry cho rằng giữa những biến động trên thế giới hiện nay, có những vấn đề trong quá khứ mà tất cả các bên - từ bản thân ông, gia đình cho đến một bộ phận báo chí Anh - đều có thể muốn gác lại để hướng tới những lợi ích lớn hơn.

“Hy vọng chúng ta có thể cùng hướng đến điều tốt đẹp hơn”, hoàng tử nói.