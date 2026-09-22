Hoàng tử Harry làm phim về Công nương Diana

Ngày 21/9 (giờ Mỹ), tờ The Telegraph đưa tin Harry đã liên hệ với một số người bạn của Công nương Diana, cũng như cậu ruột của mình là Bá tước Spencer, để mời họ tham gia dự án phim.

"Anh ấy vẫn đang cân nhắc cách ý nghĩa nhất để tôn vinh di sản của mẹ trong năm kỷ niệm quan trọng này", một nguồn tin chia sẻ với The Telegraph. Người này cũng cho biết Harry đã thảo luận về nhiều dự án khác nhau để tưởng nhớ mẹ, chứ không riêng làm phim.

Bức ảnh chụp Công nương Diana và Hoàng tử Harry. Ảnh: Rex Features.

Theo nguồn tin trên, nếu được thực hiện, bộ phim nhiều khả năng sẽ do Archewell Productions - công ty của Harry và vợ là Meghan Markle - đứng ra sản xuất. Tác phẩm cũng có thể được Netflix mua lại, bởi cặp đôi hiện có hợp đồng nhiều năm với nền tảng phát hành này.

Hồi đầu tháng này, Daily Mail cũng đưa tin Harry đang lên kế hoạch thực hiện một bộ phim về Công nương Diana, đồng thời cho rằng đây là một trong những lý do vị hoàng tử trở lại Anh vào tháng 8.

Richard Kay, biên tập viên cấp cao của Daily Mail, cho biết Công tước xứ Sussex đã liên hệ với những người bạn và những người từng biết mẹ mình, đồng thời đề nghị họ tham gia dự án phim.

Kay cũng cho biết anh trai của Harry, Thái tử William, không hài lòng với dự án này và thậm chí bực bội vì "người ta luôn gắn Harry với Diana".

"Bà ấy là mẹ của hai cậu con trai. William cũng là con trai của bà ấy chứ không phải chỉ có Harry. Và Harry đã cố giành lấy di sản của Diana cho riêng mình", Richard Kay nói về lý do Thái tử William cảm thấy khó chịu.

Hoàng tử Harry mời cậu ruột là Bá tước Spencer tham gia dự án phim tài liệu. Ảnh: Reuters.

Diana qua đời ngày 31/8/1997 vì chấn thương trong một vụ tai nạn xe hơi tại Paris, Pháp, khi chiếc xe chở bà đang bị các tay săn ảnh truy đuổi. Bà khi đó 36 tuổi.

William (44 tuổi) và Harry (41 tuổi) từng cùng thực hiện bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy vào năm 2017, nhân kỷ niệm 20 năm Công nương Diana qua đời. Song những năm qua, hai anh em sống xa cách nhau và mối quan hệ giữa họ rạn nứt vì nhiều mâu thuẫn.