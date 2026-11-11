'Hoàng tử Châu Á' Lee Kwang Soo: 8 năm yêu ngọt ngào, chuyện tình đẹp giữa showbiz

Ngày 11/11, Star News Korea đưa tin loạt ảnh Lee Kwang Soo và bạn gái Lee Sun Bin xuất hiện cùng nhau tại một số trung tâm mua sắm, cửa hàng và đường phố ở nước ngoài được lan truyền trên mạng xã hội. Không có những cử chỉ phô trương, cặp đôi vẫn khiến khán giả thích thú bởi sự gần gũi, tự nhiên trong những khoảnh khắc đời thường.

Hình ảnh hẹn hò của Lee Kwang Soo và bạn gái. Ảnh: Star News Korea.

Trong loạt ảnh, hai diễn viên lựa chọn trang phục đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang để tránh gây chú ý. Tuy nhiên, cả hai vẫn không ngần ngại nắm tay, trò chuyện thân mật và cùng nhau dạo phố. Đáng chú ý, sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi tiếp tục trở thành đề tài bàn luận. Lee Kwang Soo sở hữu chiều cao 1,93 m, trong khi Lee Sun Bin cao 1,66 m. Khi đứng cạnh nhau, vóc dáng nổi bật của nam diễn viên tạo nên hình ảnh tương phản thú vị với bạn gái.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc tình cảm của hai nghệ sĩ. Không ít ý kiến nhận xét Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin vẫn giữ được sự ngọt ngào, thoải mái sau nhiều năm gắn bó.

Trước đó, Lee Sun Bin cũng có những chia sẻ hài hước liên quan đến bạn trai. Khi được hỏi liệu có đăng ký dịch vụ nhắn tin trả phí Bubble của Lee Kwang Soo hay không, nữ diễn viên cho biết chưa có ý định sử dụng. Tuy nhiên, cô vẫn dành lời khen cho nội dung mà bạn trai chia sẻ trên nền tảng này, khiến người hâm mộ thích thú.

Cuối năm 2025, Lee Kwang Soo từng hiếm hoi tiết lộ về chuyện tình cảm trong một chương trình truyền hình của đài SBS. Khi được Lee Seo Jin hỏi về thời gian hẹn hò, nam diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi rất hợp nhau. Cũng được 8, 9 năm rồi".

Diễn viên Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin. Ảnh: News1.

Diễn viên Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin bén duyên trên trường quay chương trình tạp kỹ đình đám "Running Man" vào năm 2016. Khi ấy, Lee Kwang Soo vẫn là thành viên cố định của chương trình, còn Lee Sun Bin tham gia với tư cách khách mời.

Theo lời kể từ một người bạn, hai nghệ sĩ đã "cảm nắng" đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Đến cuối năm 2018, cặp đôi công khai hẹn hò. Kể từ đó, cả hai tương đối kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ những câu chuyện riêng tư trước truyền thông. Dù vậy, những lần xuất hiện chung và các chia sẻ thỉnh thoảng của hai nghệ sĩ vẫn cho thấy mối quan hệ ổn định.

Lee Kwang Soo sinh năm 1984, nổi tiếng rộng rãi nhờ Running Man và được người hâm mộ ưu ái gọi là "Hoàng tử châu Á". Ngoài hoạt động giải trí, anh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong khi đó, Lee Sun Bin sinh năm 1994, từng hoạt động âm nhạc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô hiện tiếp tục phát triển sự nghiệp phim ảnh và vừa trở lại với dự án Kỳ thi CSAT, bí mật ra đề.

Sau nhiều năm đồng hành, chuyện tình của Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ công chúng. Những khoảnh khắc giản dị mới đây một lần nữa cho thấy sức hút của cặp đôi được yêu mến trong làng giải trí Hàn Quốc.