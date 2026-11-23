Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn nhiều nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu và nhiệm vụ công tác Đảng tại địa phương gồm: các nội dung về quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW, Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 01-HD/TU; phương pháp xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; kỹ năng xây dựng báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gồm: nội dung trọng tâm của Quy định số 225-QĐ/TW, Quy định số 212-QĐ/TW và Hướng dẫn số 03-HD/TW; đồng thời trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Hội nghị cũng dành thời gian hướng dẫn nghiệp vụ thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại chi bộ.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở có thêm điều kiện cập nhật, nắm vững các quy định, hướng dẫn mới; thống nhất về nhận thức và phương pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để củng cố kỹ năng nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.