Tại TP.HCM, Hoàng Thùy Linh vừa tổ chức buổi giới thiệu album mới với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết như Đen, Đông Nhi, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Trang Pháp, Erik, Phùng Khánh Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn, Khắc Hưng…

Đáng chú ý, rapper Đen là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album, với ca khúc “Hầu quạt”. Tại sự kiện, hai nghệ sĩ đã cùng trình diễn ca khúc này, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Tiếp nối hai đĩa đơn “Thầy dùi” và “Vô lượng kiếp”, “Thùy” đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau bốn năm kể từ “LINK” (2022). Album “Thùy” gồm 11 ca khúc, do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc xuyên suốt, đồng thời cùng tham gia sáng tác. Dự án còn có sự góp mặt của TRIPLED, Cheng, Khôi Vũ và một số nghệ sĩ trẻ.

Đen và Hoàng Thùy Linh tại sự kiện ra mắt album "Thùy". Ảnh: NVCC

Tên gọi “Thùy” được Hoàng Thùy Linh lựa chọn sau khi nhìn lại hành trình âm nhạc của mình, từ “Hoàng” (2019) đến “LINK” (2022). Nếu “Hoàng” ghi dấu bằng việc đưa chất liệu dân gian Việt Nam vào âm nhạc đương đại, “LINK” mở rộng câu chuyện bằng sự kết nối với những nghệ sĩ khác, thì “Thùy” là chữ nằm giữa Hoàng và Linh trong tên của nữ ca sĩ, gợi nhắc về sự cân bằng và những chuyển biến trong nhận thức, cảm xúc.

Theo Hoàng Thùy Linh, hơn ba năm qua là khoảng thời gian để cô quan sát, học hỏi và hiểu bản thân sâu sắc hơn. Những trải nghiệm giúp nữ nghệ sĩ học cách đối diện, bao dung và thả lỏng, từ đó tìm thấy cách đón nhận cuộc sống dịu dàng hơn, đồng thời dành tâm sức cho sáng tạo và khán giả.

Với 11 ca khúc, “Thùy” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc với nhiều sắc thái. “Em múa em ca”, “Mời em đến với cuộc đời”, “Nhún” mang tinh thần hồn nhiên, niềm vui khám phá và những rung động trong trẻo. Trong khi đó, “Nhẹ dạ cả tin”, “Gắp lửa bỏ tay người”, “Ăn cắp la làng”, “Thầy dùi” khai thác những va chạm trong tình yêu, cuộc sống bằng cách thể hiện hóm hỉnh, sâu cay. “Nếm mật nằm gai” và “Vô lượng kiếp” đi sâu vào những ẩn ức cá nhân, sự chiêm nghiệm và lòng trân trọng những nhân duyên đã góp phần làm nên con người hiện tại.

Khép lại album, “Hầu quạt” đưa người nghe đến với không gian văn hóa Huế, qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một tình yêu bình dị, dịu dàng. Ca khúc có sự góp giọng của rapper Đen, là sự tiếp nối hợp tác giữa hai nghệ sĩ sau những sản phẩm được khán giả yêu thích như “Gieo quẻ”, “Miền đất hứa”.

Poster album "Thùy". Ảnh: NVCC

Chia sẻ tại sự kiện, Đen khiêm tốn cho rằng mình chỉ góp một vài câu rap trong album, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực của Hoàng Thùy Linh và ê-kíp. Anh cũng nhấn mạnh điều đáng quý ở nữ ca sĩ là khả năng truyền cảm hứng cho những người làm nghề và các bạn trẻ có tài năng, khát khao thể hiện bản thân: hãy cứ vui ca, sống với tinh thần lễ hội, bởi cuộc sống có những lúc thăng trầm nhưng không nên để tâm hồn và tâm trạng bị cuốn theo những biến động ấy.

Với “Thùy”, Hoàng Thùy Linh tiếp tục lấy văn hóa Việt Nam làm một trong những cội rễ sáng tạo, từ tiếng Việt, câu hát, điệu múa đến những phong tục và chất liệu văn hóa mà cô luôn muốn tìm hiểu. Tuy nhiên, album cũng cho thấy những rung động và góc nhìn mới của nữ nghệ sĩ sau những trải nghiệm đã qua.

Album “Thùy” hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số.