Hoàng Thùy Linh U40 diện đồ kín đáo, ghi điểm với vẻ đẹp cổ điển

Mới đây, Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong bộ ảnh mới với trang phục có phong cách chỉn chu, gam màu trang nhã. Điểm thu hút nằm ở cách kết hợp chiếc áo đứng phom với chân váy mềm mại, tạo sự cân bằng giữa sắc nét và vẻ ngoài nữ tính.

Chiếc áo mang sắc kem ánh bạc, nổi bật với bề mặt hoa văn chìm bắt sáng. Thiết kế cổ đứng, tay dài và hàng khuy bọc dọc, thân áo ôm sát và chiết eo, giúp tổng thể outfit gọn gàng.

Đáng chú ý, áo khoác vạt được xử lý bo cong, tạo đường mềm mại xuống chân váy. Những chi tiết này giúp thiết kế kín đáo vẫn tôn phong cách, đồng thời giữ sự hài hòa khi kết hợp với phần váy có độ xòe.

Chân váy dài gần chạm mắt cá chân được phủ nhiều lớp voan mỏng, mang lại cảm giác nàng thơ nhẹ nhàng. Sắc trắng của váy đồng điệu với áo, nhưng đặc biệt hơn về bề mặt chất liệu tạo bộ trang phục có chiều sâu.

Hoàng Thùy Linh phối trang phục với giày cao gót mũi nhọn màu trung tính.

Điểm nhấn của outfit được Hoàng Thùy Linh nhấn vào đôi mắt với đường kéo nhẹ ở đuôi và hàng mi cong. Chân mày được tạo kiểu dáng gọn gàng, má phủ sắc hồng nhẹ, kết hợp son tông hồng có độ bóng. Sự phối hợp giữa đôi mắt sắc son và màu môi dịu dàng giúp mặt vừa nổi bật trước ống kính, vừa hài hòa với trang phục sáng màu.

Thời gian gần đây, ca sĩ tham dự nhiều sự kiện thời trang từ các nhãn hàng quốc tế. Cô cũng cập nhật phong cách phối đồ khác biệt, kết hợp từ váy áo bình dân đến các món đồ xa xỉ.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, lớn lên tại Hà Nội. Cô là hot girl, diễn viên trước khi lấn sân và thành công với vai trò ca sĩ. Năm 2019, cô phát hành album 'Hoàng' tổng kết 10 năm ca hát, gây tiếng vang với các bản hit: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm,... Cùng năm, cô đoạt danh hiệu Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á ở giải MAMA tại Hàn Quốc. Về đời tư, cô vẫn giữ kín dù nhiều năm nay vướng nhiều đồn đoán.