Khắc Hưng cùng Hoàng Thuỳ Linh đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc xuyên suốt album và cùng sáng tác một số ca khúc. Bên cạnh đó, album còn có sự tham gia của TRIPLED, Cheng, Khôi Vũ và những nghệ sĩ trẻ. Đen là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong Thuỳ, với bản tình ca Hầu quạt.

Hơn 3 năm qua, đây là quãng thời gian để Hoàng Thuỳ Linh quan sát, học hỏi và hiểu sâu hơn về bản thân. Thuỳ là sự cân bằng đến từ việc dám đối diện, biết bao dung và thả lỏng, để dành trọn tâm sức cho sáng tạo và những khán giả luôn yêu thương, đồng hành. Những đam mê và kết nối từ Hoàng, LINK tiếp tục nuôi dưỡng âm nhạc hôm nay, cùng một cách đón nhận cuộc sống dịu dàng hơn.

Sự dịu dàng trong Thuỳ không dễ mà có được. 11 ca khúc mang dáng dấp của nước, có lúc dữ dội, có lúc tĩnh lặng, uyển chuyển nhưng vẫn giữ nguyên sức sống. Những khao khát được dẫn dắt bởi sự thấu hiểu rõ hơn về điều mình muốn làm và người mình muốn sẻ chia. Ở thời điểm này, cô vẫn tiếp tục kể chuyện bằng âm nhạc, tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo, lắng nghe khán giả và đáp lại tình cảm ấy bằng những tác phẩm luôn được chăm chút.

Với Hoàng Thuỳ Linh, văn hoá Việt là cội rễ đã nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê nghệ thuật từ nhỏ. Tiếng Việt dùng mỗi ngày, những câu hát, điệu múa đầu tiên và cả những phong tục hôm nay vẫn muốn tìm hiểu thêm, đều là một phần hành trang sáng tạo.

Album Thuỳ có những màu sắc mới bởi những điều khiến Hoàng Thuỳ Linh rung động hôm nay cũng đã khác trước. Với cô, một album bắt đầu từ câu chuyện mà chính người nghệ sĩ tha thiết muốn kể. Khi những bài hát đến với công chúng, khán giả sẽ là người lan toả, nuôi dưỡng chúng lớn lên.

Qua album Thuỳ, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến những người đã cùng làm nên hành trình này. Cảm ơn những bài học giúp mình trưởng thành, những người vẫn luôn ở đó, tiếp thêm sinh lực và bảo vệ nhau bằng sự nhân văn. Cảm ơn lòng bao dung, sự chở che, những lời đẹp đẽ và cả những thẳng thắn đã dành cho nhau.

Chính những tình cảm ấy là lý do để tiếp bước, để tin rằng, hành trình âm nhạc sẽ còn rực rỡ thật lâu trong những năm tháng tới. Và với cô, còn có một lời cảm ơn dành cho cái tên của mình, một cái tên thân thuộc, đến hôm nay vẫn có thể dạy thêm cho mình một bài học về sự cân bằng.