Hoàng Thùy Linh trở lại sau 4 năm

Sau khoảng 4 năm kể từ album LINK, Hoàng Thùy Linh trở lại cùng MV Thầy Dùi. Sản phẩm tiếp tục hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc và hình ảnh đương đại. Lấy tên gọi dân gian dành cho những người chuyên gieo rắc bất hòa, Thầy Dùi xây dựng câu chuyện về lời nói và những hệ quả chúng có thể gây ra.

Thông qua tiếng cười châm biếm cùng chuỗi hình ảnh giàu tính liên tưởng, Hoàng Thùy Linh và ê-kíp đặt ra vấn đề về cách con người nhìn nhận sự việc, ứng xử trước bất đồng và duy trì sự gắn kết trong cộng đồng.

Hoàng Thùy Linh trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FBNV.

Trong cách nói của người Việt, thầy dùi là hình ảnh mang tính châm biếm, chỉ người tìm cách khơi mào mâu thuẫn, gieo lời gièm pha hoặc kích động người khác. Ý nghĩa này gợi nhắc những thành ngữ như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người” hay “ăn cắp la làng”. Qua những câu nói ngắn gọn, dân gian đúc kết kinh nghiệm ứng xử, bài nhạc phê phán những hành vi gây tổn hại đến các mối quan hệ.

Thầy Dùi đưa tinh thần ấy vào âm nhạc bằng câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi”. Thay vì chỉ dừng ở việc giễu nhại một kiểu người, ca khúc hướng đến lời nhắc mỗi người cần cân nhắc phát ngôn, tập trung làm tốt công việc, trân trọng gia đình và tình bạn, cũng như đối xử với người xung quanh bằng thiện ý.

Về âm nhạc, Thầy Dùi tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau Gieo quẻ và Hạ phỏm trong album LINK phát hành năm 2022. Ca từ khai thác thành ngữ, tục ngữ và lối nói vè của người Việt, đưa những chất liệu quen thuộc vào cách diễn đạt của một ca khúc đương đại.

Sản phẩm của nữ ca sĩ đang nhận được sự chú ý. Ảnh: FBNV.

Phần phối khí kết hợp cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn với âm sắc và nhịp điệu trống đương đại. Tiếng chim hót, tiếng kèn, chuông và tiếng gõ sạp đan xen, cùng những âm thanh gợi nhắc thiên nhiên và đời sống, tạo nên không gian âm nhạc có nhiều lớp màu sắc.

Các chất liệu truyền thống không chỉ xuất hiện trong ca từ mà còn tham gia định hình cấu trúc âm nhạc và cách kể chuyện. Những câu nói được lưu truyền qua nhiều thế hệ nhờ đó được đặt trong bối cảnh mới, tiếp tục gợi mở những vấn đề về cách ứng xử vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại.

Trong MV Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh cùng đạo diễn Nhu Đặng và ê-kíp xây dựng một câu chuyện mang màu sắc điện ảnh. Âm nhạc, hội họa, kỹ xảo và nghệ thuật dàn cảnh được kết hợp để tạo nên thế giới giả tưởng có nhiều lớp diễn biến.

Phần hình ảnh của Thầy Dùi đang nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, âm nhạc lại nhận về một số ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng ca từ của bài nhạc lẫn phần giai điệu không được ấn tượng, thu hút như những bài hát trước.

“Có vẻ là một bước thụt lùi”, “MV đẹp chứ nhạc không hay bằng những bài trước”, Bài hát này hợp trình diễn, vũ đạo chứ khó có tính nghe đi nghe lại”, “Tôi không nghe rõ lời bài hát”, khán giả bình luận.