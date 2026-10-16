Hoàng Thùy Linh trở lại đường đua âm nhạc với MV 'Thầy dùi'

“Thầy dùi” là MV mở đầu chương âm nhạc mới trong năm 2026 của Hoàng Thùy Linh.

Ngày 15/10, ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt ca khúc và MV “Thầy dùi”, mở đầu chương âm nhạc mới trong năm 2026. Sản phẩm tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam, kết hợp thành ngữ, tục ngữ với âm nhạc đương đại và ngôn ngữ hình ảnh.

“Thầy dùi” là cách gọi dân gian mang sắc thái châm biếm, chỉ những người gieo lời gièm pha, khơi gợi bất hòa hoặc xúi giục người khác.

Ca khúc vận dụng những thành ngữ như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, đặt ra vấn đề về sức nặng của lời nói và cách ứng xử giữa người với người. Câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi” nhắc nhở mỗi người cân nhắc lời nói, tránh gây chia rẽ và đối đãi với nhau bằng thiện ý.

Đây là lần hợp tác tiếp theo giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau “Gieo quẻ” và “Hạ phỏm” thuộc album LINK phát hành năm 2022.

Ca từ mang âm hưởng vè dân gian, kết hợp phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn cùng âm thanh tiếng chim, tiếng kèn, tiếng chuông và trống đương đại.

MV do Hoàng Thùy Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng, xây dựng một thế giới giả tưởng nơi lòng tham, đố kỵ và tranh giành đẩy con người vào vòng xoáy xung đột.

Những hành vi như “ném đá giấu tay”, “qua cầu rút ván” được chuyển thành các tình huống thị giác mang tính trào phúng, gợi ra hệ quả của định kiến và lời nói gây tổn thương.

Về hình ảnh, tác phẩm khai thác cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu, với hình tượng Ông Lốt Tam Đầu Cửu Vỹ gắn với ý nghĩa hộ vệ sông nước. MV đồng thời đưa vào những tham chiếu từ trang phục dân tộc, tranh sơn mài và hội họa Việt Nam, trong đó có hình ảnh gợi nhắc tranh của danh họa Mai Trung Thứ và tác phẩm “Non Bộ Con Người” của họa sĩ Võ Huỳnh Phú.

Mạch truyện chuyển từ hỗn loạn sang thanh bình qua hình ảnh những bức tượng buông vũ khí, hoa sen nở, con thuyền trên mặt vịnh và lá cờ Tổ quốc tung bay. Từ câu chuyện về những bất hòa thường nhật, MV mở rộng đến thông điệp trân trọng hòa bình, gìn giữ di sản và đề cao trách nhiệm với cộng đồng.

Trong “Thầy dùi”, thành ngữ dân gian không chỉ là chất liệu ca từ mà còn góp phần xây dựng câu chuyện và thông điệp. Những đúc kết quen thuộc được đặt trong hình thức biểu đạt mới, hướng người xem đến vấn đề vẫn hiện hữu trong đời sống: Cân nhắc lời nói, hạn chế chia rẽ và lựa chọn cách ứng xử có trách nhiệm.