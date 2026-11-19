Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Nghệ thuật biểu diễn hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam, Hoàng Thuỳ Linh gửi đến công chúng tác phẩm Vô lượng kiếp. Với tác phẩm này, nữ ca sĩ mong muốn góp tiếng nói nghệ thuật vào tinh thần tôn vinh văn hoá, gắn kết cộng đồng và tình yêu quê hương.

Vô lượng kiếp là single thứ hai thuộc album phòng thu mới của cô. Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thuỳ Linh sáng tác, thơ Ngân Vi, phối khí TRIPLED. Tác phẩm do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, với sự tham gia của chuyên gia cùng các nghệ sĩ trình diễn, đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hoá Việt Nam.

Ca khúc mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa để từ đó ta sẽ hoàn thiện mình hơn, trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, ở một trạng thái cân bằng. Qua tác phẩm, Hoàng Thuỳ Linh muốn gửi gắm tình yêu dành cho hành trình sống, mong muốn được trải nghiệm, học hỏi, trân trọng những bài học, mở rộng giá trị quan, sống thật hết mình và rực rỡ.

Từ cảm hứng ấy, phần hình ảnh được phát triển với những chất liệu về phong cảnh, phục sức, lễ hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Sự rung cảm trước những vẻ đẹp này, cùng mong muốn được tìm hiểu thêm về con người và những câu chuyện phía sau, là ý hướng xuyên suốt quá trình thực hiện.

Vô lượng kiếp được chuẩn bị trong sáu tháng, với sự tham gia của hơn 300 người và bốn ngày ghi hình. Tác phẩm kết hợp 43 bức tranh, cùng 5 không gian lễ hội được dàn dựng kỳ công. Riêng Hoàng Thuỳ Linh có hơn 60 bộ trang phục. Hội hoạ, phục trang, mỹ thuật và trình diễn được phát triển đồng bộ để tạo nên một thế giới hình ảnh phong phú, nhiều lớp và giàu chi tiết.

Các bức tranh do những hoạ sĩ trẻ ở nhiều vùng miền trực tiếp vẽ bằng tay, mang nét bút, cách sử dụng màu sắc và phong cách riêng của từng người. Từ những bố cục rực rỡ, giàu tính trang trí đến phong cảnh núi rừng, làng bản và sinh hoạt đời thường, dấu ấn của người vẽ hiện diện qua từng nét cọ, lớp màu. Sự đa dạng ấy được ê kíp giữ lại và kết nối trong tổng thể tác phẩm.

Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: “Vô lượng kiếp mang theo tình yêu của tôi dành cho cuộc sống, cho những cuộc gặp và những điều mình đã được học, được bồi đắp trên hành trình làm nghề. Khi cùng các bạn hoạ sĩ và ê kíp thực hiện tác phẩm, tôi có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hoá ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, tôi càng muốn được nghe thêm, được biết thêm về những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, mỗi lễ hội, mỗi bức tranh".

"Trong tháng của văn hoá và tinh thần đại đoàn kết, tôi cùng những người bạn trẻ rón rén góp vào một tác phẩm bằng tất cả sự say mê và lòng trân trọng. Qua Vô lượng kiếp, tôi muốn gửi một lời mời: Các bạn ở những cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước mình ơi, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về những nét đẹp nơi các bạn đang sinh sống, những điều các bạn yêu và tự hào về quê hương. Chúng tôi mong được lắng nghe, được học hỏi và được cùng các bạn tiếp nối tình yêu ấy", Hoàng Thùy Linh kêu gọi.