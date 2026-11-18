Tối 17/11, chương trình nghệ thuật Sức mạnh Việt Nam đã diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam. Với thông điệp Tôn vinh cội nguồn - Kết nối thời đại, chương trình kết hợp các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và giao lưu cùng khách mời, làm nổi bật vai trò của văn hóa trong gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy những giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Chương trình đánh dấu một chặng đường mới của VTV8. Ảnh: VTV

Sức mạnh Việt Nam được tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), đồng thời công bố định vị mới của VTV8 - Kênh Văn hoá, Di sản, Lịch sử, Du lịch. Chương trình nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Sức mạnh Việt Nam gồm 3 chương. Chương I: Cội nguồn sức mạnh; Chương II: Văn hoá kết nối muôn miền; Chương III: Tiếp nối mạch nguồn, vươn tới tương lai.

Tiết mục mở đầu Việt Nam gấm hoa với giọng hát Đỗ Tố Hoa và Xuân Hảo kết hợp cùng Dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mang đến không khí sôi động và đậm chất văn hoá cho chương trình. Kế đến, NSƯT Đăng Dương mang tới khí thế hào hùng, tràn ngập niềm vui với Đất nước trọn niềm vui trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam. Phan Đinh Tùng chinh phục khán giả với Hào khí Việt Nam.

Hoàng Thuỳ Linh khuấy động sân khấu.

Đặc biệt, Hoàng Thuỳ Linh khuấy động sân khấu và làm khán giả không thể ngồi yên với mashup Để Mị nói cho mà nghe - See tình. Tại chương trình, Hoàng Thùy Linh bày tỏ niềm vinh dự khi những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng văn hóa truyền thống được khán giả trong nước và quốc tế đón nhận. Nữ ca sĩ cho biết sự yêu mến của công chúng là động lực để cô tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo gắn với chất liệu dân gian.

Hoàng Thuỳ Linh hát "See tình":