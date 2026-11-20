Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh thông báo MV Vô Lượng Kiếp đã chính thức ra mắt trên nền tảng truyền hình số quốc gia. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui trước thành tích ban đầu của dự án, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả và đơn vị đồng hành. Gần 200.000 lượt xem sau 1 giờ cũng là tín hiệu đáng chú ý đối với sản phẩm âm nhạc lần này.

Việc lựa chọn nền tảng truyền hình số quốc gia làm nơi ra mắt MV đã đưa Hoàng Thùy Linh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện điều này. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới để sản phẩm âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vui khi MV Vô Lượng Kiếp đạt gần 200.000 lượt xem chỉ sau 1 giờ phát hành.

Đáng chú ý, Vô Lượng Kiếp được Hoàng Thùy Linh lựa chọn ra mắt đúng ngày 18/11 – dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời điểm phát hành tạo thêm sự kết nối với tinh thần của tác phẩm, vốn khai thác những nét đẹp văn hóa, phong tục và bản sắc của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua đó, sản phẩm góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng.

Vô Lượng Kiếp là single thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5 của Hoàng Thùy Linh. Không đơn thuần là một MV âm nhạc, tác phẩm được xây dựng dưới hình thức Music Gallery, kết hợp âm nhạc với hội họa, trình diễn và các chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam.

Để hoàn thiện dự án, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp đã dành 6 tháng chuẩn bị, huy động hơn 300 người tham gia và trải qua 4 ngày ghi hình. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là 43 bức tranh vẽ tay do các họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền thực hiện. Những tác phẩm hội họa được kết hợp với kỹ xảo chuyển động, tạo nên không gian hình ảnh lấy cảm hứng từ đời sống và văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ xuất hiện với hơn 60 bộ trang phục, được xây dựng theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống. Tác phẩm còn tái hiện 5 không gian lễ hội, lấy cảm hứng từ những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Quá trình thực hiện có sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, cộng đồng địa phương và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về dự án, Hoàng Thùy Linh cho biết quá trình thực hiện giúp cô có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, nữ ca sĩ càng muốn lắng nghe thêm những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, lễ hội và bức tranh.

Với Vô Lượng Kiếp, Hoàng Thùy Linh không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc được đầu tư quy mô lớn mà còn ghi dấu khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt MV trên nền tảng truyền hình số quốc gia. MV cũng đạt gần 200.000 lượt xem chỉ sau một giờ phát hành, theo số liệu nữ ca sĩ công bố. Dự án tiếp tục cho thấy nỗ lực kết hợp âm nhạc với những giá trị văn hóa Việt Nam của Hoàng Thùy Linh.