Tán Đa Show do Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức, Tán Đa Show #5 hội tụ những nghệ sĩ mang phong cách âm nhạc khác biệt nhưng cùng thể hiện tinh thần sáng tạo và dấu ấn văn hóa Việt trong các sản phẩm nghệ thuật.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh sẽ xuất hiện trong chương trình Tán Đa Show số 5 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong đó, điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh - gương mặt nổi bật với hành trình theo đuổi âm nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc.

Nữ ca sĩ cùng ê kíp vừa ra mắt MV “Vô lượng kiếp” nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-10) tôn vinh văn hóa Việt Nam, gắn kết cộng đồng. MV gây được tiếng vang trong đời sống nghệ thuật bởi được đầu tư công phu dưới hình thức music gallery (phòng trưng bày âm nhạc), kết hợp hội họa, kỹ xảo chuyển động, phục trang và những không gian lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm được thực hiện trong 6 tháng, với sự tham gia của hơn 300 người, 43 bức tranh vẽ tay và hơn 60 bộ trang phục cho riêng ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

The Magma tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh, chương trình còn có sự tham gia của The Magma mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cùng những sáng tác giàu cảm xúc; Mủn Gỗ với những sáng tác khai thác chất liệu văn hóa, âm hưởng dân gian và vẻ đẹp của các vùng miền Việt Nam.

Ban nhạc Mủn Gỗ tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Tán Đa Show số 5 còn có màn trình diễn flashmob sôi động mở đầu và phần biểu diễn của các nghệ sĩ nhỏ tuổi Lucy Trà My và Nhật Anh với những giai điệu tươi sáng, giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về vẻ đẹp Việt Nam.

Các nghệ sĩ nhỏ tuổi tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật cộng đồng chất lượng, gần gũi, thú vị, gắn kết cộng đồng và đậm nét văn hóa dân tộc.

Tán Đa Show số 5 diễn ra miễn phí lúc 19h ngày 21-11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân phía nhìn ra hồ Hoàn Kiếm (71 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).