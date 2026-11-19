“Vô lượng kiếp” là single thứ hai thuộc album phòng thu vol5. Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thuỳ Linh sáng tác, thơ Ngân Vi, phối khí TRIPLED. Tác phẩm do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, với sự tham gia của chuyên gia cùng các nghệ sĩ trình diễn; đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hoá Việt Nam.

MV "Vô lượng kiếp" cho thấy sự kỳ công và nghiêm túc của Hoàng Thuỳ Linh và ekip khi sử dụng chất liệu về phong cảnh, phục sức, lễ hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng dân tộc Việt Nam

Với Music gallery (phòng trưng bày âm nhạc) Hoàng Thuỳ Linh cùng ê-kíp lựa chọn kết hợp tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và những cảnh quay lễ hội trong một dòng chảy hình ảnh xuyên suốt. Âm nhạc giữ vai trò kết nối, đưa những chất liệu và phong cách tạo hình khác nhau vào cùng một tác phẩm.

“Vô lượng kiếp” trong hành trình âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh

Ca khúc mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa để từ đó ta sẽ hoàn thiện mình hơn, trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, ở một trạng thái cân bằng. Qua tác phẩm, Hoàng Thuỳ Linh muốn gửi gắm tình yêu dành cho hành trình sống: mong muốn được trải nghiệm, học hỏi, trân trọng những bài học, mở rộng giá trị quan, sống thật hết mình và rực rỡ.

Từ cảm hứng ấy, phần hình ảnh được phát triển với những chất liệu về phong cảnh, phục sức, lễ hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Sự rung cảm trước những vẻ đẹp này, cùng mong muốn được tìm hiểu thêm về con người và những câu chuyện phía sau, là ý hướng xuyên suốt quá trình thực hiện.

“Vô lượng kiếp” tiếp nối mạch sáng tạo kết hợp thi ca và chất liệu văn hoá từng hiện diện qua “Bánh trôi nước”, “Tứ phủ”, “Đánh đố”. Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục dành vị trí quan trọng cho mạch sáng tạo này trong các dự án âm nhạc, song hành với những ca khúc giàu năng lượng và tinh thần đương đại. Với album vol.5, “Vô lượng kiếp” là một phần trong định hướng tiếp tục phát triển sự kết hợp ấy cùng các cộng sự.

Music gallery: Tranh vẽ tay, âm nhạc và những không gian lễ hội

“Vô lượng kiếp” được chuẩn bị trong sáu tháng, với sự tham gia của hơn 300 người và bốn ngày ghi hình. Tác phẩm kết hợp 43 bức tranh cùng năm không gian lễ hội được dàn dựng kỳ công; riêng Hoàng Thuỳ Linh có hơn 60 bộ trang phục. Hội hoạ, phục trang, mỹ thuật và trình diễn được phát triển đồng bộ để tạo nên một thế giới hình ảnh phong phú, nhiều lớp và giàu chi tiết.

Các bức tranh do những hoạ sĩ trẻ ở nhiều vùng miền trực tiếp vẽ bằng tay, mang nét bút, cách sử dụng màu sắc và phong cách riêng của từng người. Từ những bố cục rực rỡ, giàu tính trang trí đến phong cảnh núi rừng, làng bản và sinh hoạt đời thường, dấu ấn của người vẽ hiện diện qua từng nét cọ, lớp màu. Sự đa dạng ấy được ê-kíp giữ lại và kết nối trong tổng thể tác phẩm.

Kỹ xảo bổ sung chuyển động cho tranh, kết hợp với hình ảnh ghi hình của Hoàng Thuỳ Linh và các nghệ sĩ trình diễn. Nữ nghệ sĩ xuất hiện trong những bố cục khi là chân dung nổi bật, khi hoà vào không gian phong cảnh khoáng đạt. Đan xen với hội hoạ, năm không gian lễ hội được xây dựng qua bối cảnh, phục trang và những phần trình diễn tập thể.

Được đào tạo bài bản từ nhỏ, Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục vận dụng ngôn ngữ múa trong tác phẩm, đồng thời học thêm những điệu múa của các cộng đồng dân tộc được giới thiệu. Các cảnh lễ hội còn có sự tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ dàn dựng của những nghệ sĩ múa đến từ chính các cộng đồng ấy.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cùng ê-kíp phát triển phần hình ảnh trong sự phối hợp với chuyên gia phục trang Vekris Na. Quá trình thực hiện nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tận tình của những nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, đồng bào và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hoá Việt Nam. Ê-kíp cũng được giúp sức trong việc tìm hiểu những bức tranh thờ mang giá trị văn hoá, tín ngưỡng lâu đời.

Hoàng Thuỳ Linh cùng các cộng sự hình dung “Vô lượng kiếp” như một cuốn sách hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ, mỗi lần lật giở lại mở thêm một không gian văn hoá. Từ những chi tiết nhỏ trong phục sức đến toàn cảnh lễ hội, tác phẩm được thực hiện với mong muốn dành chỗ cho cả sự thưởng lãm và niềm tò mò khám phá về vẻ đẹp phong phú của Việt Nam.

Tình yêu văn hoá và mong muốn được học hỏi

Năm không gian lễ hội được lựa chọn từ những sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Khi đưa các chất liệu này vào tác phẩm, Hoàng Thuỳ Linh cùng ê-kíp chú trọng vẻ đẹp của phục sức, trình diễn, không khí hội tụ và những tình cảm được gửi gắm trong từng thực hành văn hoá.

Mỗi lễ hội có ý nghĩa và đặc trưng riêng, nhưng đều là những thực hành tâm linh của con người ở khắp nơi để xua đuổi tà khí, cầu phúc, cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng trù phú, tôn kính những điều thiêng liêng từ đất trời và tổ tiên, những người đi trước.

Trong phạm vi tác phẩm, ê-kíp mong muốn bày tỏ sự trân trọng với những mối liên hệ giữa con người, cộng đồng, cội nguồn và thiên nhiên; với lòng biết ơn, sự tưởng nhớ cùng những ước vọng về đời sống được trao truyền qua các thế hệ.

Trước những bất trắc của thiên nhiên và những khó khăn trong cuộc sống đời thường, Hoàng Thuỳ Linh muốn dành sự chú ý đến tinh thần gắn bó, sẻ chia trong những cuộc hội tụ cộng đồng. Những mong cầu bình an, mùa màng thuận lợi, cuộc sống đủ đầy là các tình cảm cô cùng các cộng sự mong muốn gửi gắm qua tác phẩm.

Ra mắt trong tháng 11, “Vô lượng kiếp” được thực hiện với mong muốn góp thêm một tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng tinh thần tôn vinh văn hoá và đại đoàn kết dân tộc. Hoàng Thuỳ Linh cùng ê-kíp tiếp cận những chất liệu văn hoá bằng sự say mê, lòng trân trọng và ý thức tiếp tục học hỏi. Bên cạnh việc giới thiệu tác phẩm, các nghệ sĩ cũng mong có thêm những cuộc trao đổi, những câu chuyện được chia sẻ từ chính các cộng đồng.

Khép lại tác phẩm là hình ảnh một bào thai được thể hiện bằng hoạt hình, với nhịp đập của sự sống đang hình thành. Hoàng Thuỳ Linh cùng ê-kíp lựa chọn hình ảnh này để gửi gắm ý niệm: qua vô lượng kiếp, vẫn là người Việt Nam. Hành trình trong tác phẩm khép lại bằng sự khởi sinh của một kiếp sống mới, tiếp nối tình yêu và sự gắn bó với cội nguồn.

Hình ảnh ấy còn mang theo mong muốn về sự sinh sôi và trao truyền: những di sản, ký ức và giá trị văn hoá được gìn giữ, bồi đắp rồi gửi đến các thế hệ mai sau. Từ bề dày lịch sử và văn hoá của dân tộc,“Vô lượng kiếp” gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam vững vàng trong bản sắc, tiếp tục phát triển và hướng tới tương lai bình an, thịnh vượng cho mọi người.