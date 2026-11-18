Mong muốn góp tiếng nói nghệ thuật vào tinh thần tôn vinh văn hoá, gắn kết cộng đồng và tình yêu quê hương, ca khúc “Vô Lượng Kiếp” do Khắc Hưng và Hoàng Thuỳ Linh sáng tác, thơ Ngân Vi, phối khí TRIPLED, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện với sự tham gia của chuyên gia cùng các nghệ sĩ trình diễn; đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hoá Việt Nam.

Với tác phẩm “Vô Lượng Kiếp”, Hoàng Thuỳ Linh cũng là nghệ sĩ đầu tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số truyền hình Quốc gia VTVgo.

Với hình thức music gallery, Hoàng Thuỳ Linh cùng ê-kíp lựa chọn kết hợp tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và những cảnh quay lễ hội trong một dòng chảy hình ảnh xuyên suốt. Âm nhạc giữ vai trò kết nối, đưa những chất liệu và phong cách tạo hình khác nhau vào cùng một tác phẩm.

Ca khúc mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa để từ đó ta sẽ hoàn thiện mình hơn, trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, ở một trạng thái cân bằng.

Qua tác phẩm, Hoàng Thuỳ Linh muốn gửi gắm tình yêu dành cho hành trình sống: mong muốn được trải nghiệm, học hỏi, trân trọng những bài học, mở rộng giá trị quan, sống thật hết mình và rực rỡ.

Từ cảm hứng ấy, phần hình ảnh được phát triển với những chất liệu về phong cảnh, phục sức, lễ hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Sự rung cảm trước những vẻ đẹp này, cùng mong muốn được tìm hiểu thêm về con người và những câu chuyện phía sau, là ý hướng xuyên suốt quá trình thực hiện.

Được chuẩn bị trong sáu tháng, “Vô Lượng Kiếp” là sự kết hợp 43 bức tranh cùng năm không gian lễ hội được dàn dựng kỳ công. Hội hoạ, phục trang, mỹ thuật và trình diễn được phát triển đồng bộ để tạo nên một thế giới hình ảnh phong phú, nhiều lớp và giàu chi tiết.

“Vô Lượng Kiếp” được thực hiện với mong muốn góp thêm một tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng tinh thần tôn vinh văn hoá và đại đoàn kết dân tộc.

“Vô Lượng Kiếp” như một cuốn sách hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ, mỗi lần lật giở lại mở thêm một không gian văn hoá. Từ những chi tiết nhỏ trong phục sức đến toàn cảnh lễ hội, tác phẩm được thực hiện với mong muốn dành chỗ cho cả sự thưởng lãm và niềm tò mò khám phá về vẻ đẹp phong phú của Việt Nam.