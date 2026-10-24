Hoàng Thùy Linh được khen hết lời khi đi 'săn' concert BIGBANG

Trong không khí sôi động của concert BIGBANG tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm chú ý khi những hình ảnh của nữ ca sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo xinh đẹp, duyên dáng của giọng ca See Tình, thậm chí có người nhận xét cô nổi bật hơn cả những mỹ nhân thường được nhắc đến tại các sự kiện giải trí.

Những bình luận như “Đẹp hơn hoa hậu em”, “Chuẩn girl Hà Nội phố”, “Đẹp duyên” hay “Xinh quá em ơi” cho thấy thiện cảm mà khán giả dành cho nữ ca sĩ. Bên cạnh sự quan tâm dành cho nhan sắc, việc Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong câu chuyện xoay quanh concert của BIGBANG cũng tạo thêm sự chú ý. Hình ảnh một nghệ sĩ Việt dành sự quan tâm cho nhóm nhạc đình đám gợi lên sự đồng điệu với tình yêu âm nhạc của đông đảo khán giả.

Hoàng Thùy Linh nhận nhiều lời khen khi xuất hiện trong dịp concert BIGBANG tại Hà Nội.

Sức nóng của BIGBANG tại Việt Nam không phải điều bất ngờ. Nhóm nhạc Hàn Quốc tổ chức concert 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI trong hai đêm 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm với đội hình ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Việt Nam cũng là điểm đến Đông Nam Á đầu tiên trong giai đoạn mở màn toàn cầu của tour diễn, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Trước đó, BIGBANG từng đến Việt Nam biểu diễn tại đại nhạc hội SoundFest 2012 ở TP.HCM với đội hình năm thành viên. Sau hơn một thập kỷ, sự trở lại của nhóm trong một concert riêng mang ý nghĩa đặc biệt đối với những khán giả đã theo dõi hành trình âm nhạc của họ từ những ngày đầu. Không chỉ người hâm mộ, sự kiện còn trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, nơi nhiều khoảnh khắc bên lề concert liên tục được chia sẻ.

Với Hoàng Thùy Linh, sự chú ý lần này tiếp tục cho thấy sức hút của một nghệ sĩ có lượng khán giả riêng sau nhiều năm hoạt động. Sinh năm 1988 tại Hà Nội, cô từng được biết đến rộng rãi qua vai Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh. Sau biến cố đời tư năm 2007, nữ nghệ sĩ trải qua giai đoạn nhiều áp lực trước khi trở lại, từng bước xây dựng sự nghiệp âm nhạc và khẳng định bản sắc riêng.

Nếu diễn xuất là cánh cửa đưa Hoàng Thùy Linh đến gần công chúng, âm nhạc mới là lĩnh vực giúp cô tạo dấu ấn rõ nét. Từ Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe đến See Tình và Gieo quẻ, nữ ca sĩ theo đuổi phong cách kết hợp chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam với âm nhạc hiện đại. Hướng đi này giúp cô tạo dựng hình ảnh riêng trong V-pop, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng đến khán giả quốc tế.

BIGBANG trở lại Việt Nam với concert riêng sau 14 năm kể từ lần biểu diễn tại SoundFest 2012.

Bên cạnh sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh thường thu hút sự quan tâm về đời tư nhưng lựa chọn giữ kín nhiều chuyện cá nhân. Sau những thăng trầm, cô tập trung nhiều hơn vào hoạt động nghệ thuật và những dự án âm nhạc mang dấu ấn riêng. Bởi vậy, khoảnh khắc được khán giả chú ý trong dịp BIGBANG biểu diễn tại Hà Nội không chỉ mang đến những lời khen về nhan sắc, mà còn cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ trong đời sống giải trí.