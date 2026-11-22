Với Vô lượng kiếp, Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi hướng sáng tạo kết hợp âm nhạc với chất liệu văn hóa truyền thống. Không chỉ là một MV ca nhạc, tác phẩm được xây dựng như một Music Gallery, kết hợp 43 bức tranh vẽ tay, năm không gian lễ hội, phục trang và nghệ thuật trình diễn, mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Những hình ảnh đậm đặc văn hoá các dân tộc trong "Vô lượng kiếp" của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh.

Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, phần thơ của Ngân Vi, phối khí bởi TRIPLED. MV do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trình diễn, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ nhân. Quá trình sản xuất có sự tư vấn, hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Đáng chú ý, đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của một nghệ sĩ được giới thiệu trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Điểm khác biệt của Vô lượng kiếp nằm ở cách tổ chức hình ảnh. Thay vì kể chuyện theo trình tự tuyến tính, ê-kíp kết hợp hội họa, kỹ xảo chuyển động, phục trang và các cảnh quay lễ hội trong một chỉnh thể, lấy âm nhạc làm sợi dây kết nối các không gian nghệ thuật.

Tác phẩm được chuẩn bị trong sáu tháng, huy động hơn 300 người tham gia và trải qua bốn ngày ghi hình. Phần hình ảnh có 43 bức tranh vẽ tay, năm không gian lễ hội được dàn dựng công phu cùng hơn 60 bộ trang phục dành cho Hoàng Thùy Linh...

Từ không gian lễ hội đến câu chuyện cội nguồn

Nếu hội họa tạo nên diện mạo thị giác, năm không gian lễ hội giúp Vô lượng kiếp tiếp cận trực tiếp với đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ê-kíp tập trung khai thác vẻ đẹp của phục sức, nghi lễ, trình diễn và không khí lễ hội, qua đó thể hiện những mong ước về bình an, mùa màng thuận lợi, cuộc sống đủ đầy, sự tôn kính tổ tiên và các giá trị tinh thần.

Cảnh trong "Vô lượng kiếp".

Để thực hiện, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cùng ê-kíp phối hợp với chuyên gia phục trang Vekris Na, đồng thời nhận tư vấn từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đồng bào thuộc những cộng đồng được giới thiệu. Việc tìm hiểu các bức tranh thờ có giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị.

Trong MV, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hơn 60 bộ trang phục, được thiết kế theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống. Phần tạo hình kết hợp ngôn ngữ múa, thể hiện ý niệm nhân duyên và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Qua đó, nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam cùng những giá trị văn hóa được trao truyền.

Tiếp nối mạch sáng tạo từ "Bánh trôi nước", "Tứ phủ"

Khai thác chất liệu văn hóa và thi ca không phải hướng đi mới của Hoàng Thùy Linh. Trước Vô lượng kiếp, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với Bánh trôi nước, Tứ phủ, Đánh đố. Các sản phẩm có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều cho thấy sự quan tâm đến văn hóa truyền thống.

Cảnh trong "Vô lượng kiếp".

Thay vì đặt những chất liệu này trong không gian âm nhạc thuần truyền thống, Hoàng Thùy Linh cùng cộng sự kết hợp chúng với nhạc điện tử, kỹ thuật sản xuất hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh và nghệ thuật trình diễn đương đại. Cách làm này tạo thêm phương thức biểu đạt mới, đồng thời hình thành dấu ấn riêng trong âm nhạc của nữ ca sĩ.

Với Vô lượng kiếp, câu chuyện nhân duyên qua nhiều kiếp sống trở thành điểm tựa cho cả âm nhạc và hình ảnh. Những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó, chia lìa được nhìn nhận như trải nghiệm giúp con người trưởng thành, hoàn thiện bản thân và tìm đến trạng thái cân bằng.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ, ca khúc mang theo tình yêu của cô dành cho cuộc sống, những cuộc gặp gỡ và những điều được học hỏi trong hành trình làm nghề. Càng tiếp xúc với văn hóa các vùng miền, nữ ca sĩ càng mong muốn tìm hiểu sâu hơn về con người và những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, lễ hội hay bức tranh.

"Trong tháng của văn hóa và tinh thần đại đoàn kết, Linh cùng những người bạn trẻ rón rén góp vào một tác phẩm bằng tất cả sự say mê và lòng trân trọng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cũng gửi lời mời đến các cộng đồng dân tộc trên cả nước cùng chia sẻ những nét đẹp văn hóa, những điều tự hào về quê hương để ê-kíp có cơ hội lắng nghe, học hỏi và tiếp nối tình yêu ấy.

Mong muốn tiếp nối những giá trị văn hóa

Khép lại Vô lượng kiếp là hình ảnh một bào thai được thể hiện bằng hoạt hình, cùng nhịp đập của sự sống đang hình thành. Chi tiết này chuyển tải ý niệm về sự khởi sinh, tiếp nối và gắn bó với cội nguồn. Sau hành trình qua nhiều không gian văn hóa, câu chuyện trở về với một kiếp sống mới, mang theo những giá trị được trao truyền từ các thế hệ trước.

Ra mắt trong tháng 11, hưởng ứng tinh thần tôn vinh văn hóa và đại đoàn kết dân tộc, Vô lượng kiếp cho thấy nỗ lực của Hoàng Thùy Linh trong việc đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Giá trị của một sản phẩm nghệ thuật khai thác văn hóa không chỉ nằm ở số lượng chất liệu hay quy mô dàn dựng, mà còn ở cách nghệ sĩ tìm hiểu, diễn giải và thể hiện sự trân trọng đối với những thực hành văn hóa được lựa chọn.