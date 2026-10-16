Hoàng Thùy Linh đưa 'thầy dùi' vào MV mới, kể chuyện gièm pha bằng tiếng cười dân gian

Không chọn một nhân vật anh hùng hay chuyện tình làm trung tâm, Hoàng Thùy Linh trở lại với hình tượng “thầy dùi”: người gièm pha, thúc đẩy xích mích rồi tìm lợi ích giữa những bất hòa ấy.

MV mới phát hành tối 15.10, với ca khúc do Khắc Hưng sáng tác. Hoàng Thùy Linh cùng đạo diễn Nhu Đặng phát triển một thế giới giả tưởng, nơi lòng tham và đố kỵ đẩy các nhân vật vào tranh giành. Câu chuyện được kể bằng màu sắc trào phúng, thay vì một lời lên án trực diện.

Hình ảnh giới thiệu MV “Thầy Dùi” của Hoàng Thùy Linh

Cái cũ được dùng để nói chuyện hôm nay

Ca từ vận dụng thành ngữ, tục ngữ và cách nói vè. Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong hát chầu văn, kết hợp âm sắc trống hiện đại. Những tiếng chim, kèn, chuông và gõ sạp góp thêm lớp âm thanh đời sống.

Đây là lần hợp tác tiếp theo giữa Hoàng Thùy Linh và Khắc Hưng sau các ca khúc trong album LINK. Nội dung được giới thiệu hướng đến sự tỉnh táo, thiện ý và trách nhiệm với lời nói trong những mối quan hệ gần gũi.

Sức gợi của lựa chọn này nằm ở khoảng cách rất ngắn giữa một hình tượng dân gian và đời sống hiện đại. Người xúi giục không nhất thiết xuất hiện với dáng vẻ đáng ngờ. Một lời kể lại, một nhận xét có vẻ vô tư hoặc một sự thêm thắt cũng có thể làm hai người hiểu sai về nhau.

Đặt vấn đề qua tiếng cười giúp người nghe tiếp cận từ một tình huống, thay vì đứng trước một bài giảng về ứng xử. Tuy vậy, điều làm nên giá trị của sản phẩm vẫn phải là sức thuyết phục của âm nhạc và câu chuyện, chứ không chỉ thông điệp đúng đắn được êkíp công bố.

Văn hóa dân gian cần tham gia vào câu chuyện

Phần hình ảnh sử dụng cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu và hội họa, trong đó có tranh của Mai Trung Thứ. Hoàng Thùy Linh xuất hiện qua nhiều hình hài, từ một chiếc bình gốm đến con gà trên mái nhà hay người mẫu trong tranh, thay vì chỉ theo một nhân vật xuyên suốt.

Những chi tiết ấy mở ra một cách xem đáng chú ý: chất liệu văn hóa đang giúp câu chuyện tiến triển, hay chủ yếu tạo nên bề mặt đẹp mắt? Đây cũng là phép thử với các sản phẩm âm nhạc sử dụng di sản. Nhận ra một hình ảnh quen thuộc là bước đầu; hiểu vì sao nó xuất hiện trong tác phẩm mới là phần khiến người xem muốn quay lại.

Với “Thầy Dùi”, hình tượng trung tâm tạo được một mối nối rõ ràng. Thói gièm pha vốn đã được dân gian nhận diện, còn môi trường giao tiếp hôm nay khiến lời nói có thể được chuyển tiếp rất nhanh, tới nhiều người không biết đầy đủ câu chuyện ban đầu.

Từ đó, có thể đọc thông điệp của MV như một lời nhắc về quyền lựa chọn: nghe điều gì, tin đến đâu và có tiếp tục truyền đi hay không. Đây là góc bình luận từ chủ đề tác phẩm, không phải căn cứ để gán ca khúc cho một nhân vật hoặc tranh chấp đời tư cụ thể.

Một sản phẩm mới cũng chưa thể được gọi là thành công chỉ sau vài giờ ra mắt nếu chưa có dữ liệu tiếp nhận đáng tin cậy. Điều có thể nhận diện lúc này là hướng sáng tạo: dùng tiếng cười và vốn văn hóa quen thuộc để kể chuyện con người đang đối diện.

“Thầy Dùi” vì thế đáng được nghe, xem như một tác phẩm hoàn chỉnh trước khi bị biến thành cuộc đoán tên người được ám chỉ. Chính cách tiếp nhận ấy cũng phù hợp với câu chuyện về sự tỉnh táo trước lời gièm pha mà MV lựa chọn theo đuổi.