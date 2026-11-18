Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, ca sĩ Hoàng Thùy Linh giới thiệu tác phẩm âm nhạc Vô Lượng Kiếp, với mong muốn góp tiếng nói nghệ thuật vào tinh thần tôn vinh văn hóa và gắn kết cộng đồng.

Vô Lượng Kiếp là single thứ hai thuộc album phòng thu Vol.5 của nữ ca sĩ. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, thơ của Ngân Vi, phối khí bởi TRIPLED. Sản phẩm do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, với sự tham gia của các chuyên gia và nghệ sĩ trình diễn. Dự án nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

43 bức tranh vẽ tay và 5 không gian lễ hội

Vô Lượng Kiếp mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp để gợi nhắc những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa trong hành trình sống. Qua đó, Hoàng Thùy Linh muốn gửi gắm tinh thần trân trọng những trải nghiệm, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Được chuẩn bị trong 6 tháng, Vô Lượng Kiếp được xây dựng theo hình thức Music Gallery, kết hợp tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và những cảnh quay trình diễn. Tác phẩm có 43 bức tranh do các họa sĩ trẻ ở nhiều vùng miền trực tiếp thực hiện, cùng năm không gian lễ hội được dàn dựng công phu.

Các bức tranh mang phong cách, nét vẽ và cách phối màu riêng, tái hiện nhiều hình ảnh từ phong cảnh núi rừng, làng bản đến đời sống văn hóa. Thông qua kỹ xảo, những tác phẩm hội họa được bổ sung chuyển động, kết hợp với hình ảnh nữ ca sĩ và các nghệ sĩ trình diễn, tạo nên một dòng chảy thị giác xuyên suốt.

Phần phục trang và tạo hình do ê-kíp phát triển cùng chuyên gia Vekris Na, gắn với ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh tiếp tục vận dụng ngôn ngữ múa, đồng thời học hỏi thêm những điệu múa của các cộng đồng dân tộc được giới thiệu trong tác phẩm.

Quá trình thực hiện năm không gian lễ hội có sự tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ dàn dựng của các nghệ sĩ múa đến từ chính những cộng đồng liên quan. Ê-kíp cũng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đồng bào trong quá trình tìm hiểu những chất liệu văn hóa, bao gồm cả tranh thờ mang giá trị văn hóa và tín ngưỡng lâu đời.

Gửi tình yêu văn hóa qua những giá trị được trao truyền

Năm không gian lễ hội được lựa chọn từ các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của những cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thông qua hình ảnh phục sức, trình diễn và không khí hội tụ, tác phẩm hướng đến những giá trị chung như lòng biết ơn, sự tưởng nhớ cội nguồn, tinh thần gắn kết cộng đồng và ước vọng về cuộc sống bình an, đủ đầy.

Khép lại ca khúc là hình ảnh một bào thai được thể hiện bằng hoạt hình, cùng nhịp đập của sự sống đang hình thành. Hình ảnh này gửi gắm ý niệm: Qua vô lượng kiếp, vẫn là người Việt Nam. Đó cũng là sự tiếp nối của những giá trị văn hóa, ký ức và di sản được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ, quá trình thực hiện Vô Lượng Kiếp giúp cô có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa các vùng miền và những câu chuyện đằng sau trang phục, lễ hội, tranh vẽ. Thông qua tác phẩm, nữ ca sĩ mong muốn lắng nghe những chia sẻ từ các cộng đồng dân tộc về nét đẹp văn hóa, những giá trị mà họ yêu quý và tự hào, qua đó cùng lan tỏa và tiếp nối tình yêu dành cho quê hương.